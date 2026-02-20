CSIF celebra que Sanidad defienda una ley de ratios de enfermeras adaptada a la complejidad asistencial

Archivo - Enfermera - SHAPECHARGE/ISTOCK - Archivo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado el reciente pronunciamiento del Comité de Cuidados del Ministerio de Sanidad en el Congreso de los Diputados, que defiende que la futura ley de ratios abandone los cupos fijos y adapte las plantillas a la complejidad asistencial.

"Desde CSIF valoramos positivamente que los expertos del Ministerio se alineen por fin con nuestra postura. Durante años, hemos demostrado con datos en la mano que establecer ratios genéricas es insuficiente si no se tiene en cuenta la realidad del día a día en los hospitales y centros de salud: la carga de trabajo, el envejecimiento de la población y la dependencia y complejidad de los pacientes", ha señalado el sindicato en un comunicado.

En este contexto, CSIF denuncia que España sufre un déficit estructural "insostenible", ya que faltan más de 130.000 enfermeras y 45.000 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs) para equipar el país a la media europea. Así, subraya que actualmente los profesionales asumen cargas "inasumibles" de hasta 12,7 pacientes por profesional, lo que "repercute directamente en la salud laboral de las plantillas y en la seguridad del paciente".

CSIF recuerda al Ministerio de Sanidad que el diagnóstico "ya está hecho y reconocido" y ahora considera que "es el momento de actuar". Por ello, exige al departamento que dirige Mónica García que las recomendaciones del Comité de Cuidados se plasmen "urgentemente" en un marco legal de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas.

Además, pide que los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería estén presentes de forma activa en los Comités de Cuidados y en el rediseño de las ratios. Asimismo, avisa de que una ley de ratios sin un plan estratégico de recursos humanos y un presupuesto real asignado quedará en "papel mojado".

En este sentido, CSIF asegura que seguirá vigilante y presionando en todas las mesas de negociación. "No permitiremos que esta reclamación histórica de nuestro sindicato, ahora validada por el propio Ministerio, se quede en una mera declaración de intenciones. Nuestros profesionales de la salud no pueden esperar más", concluye.

EL COMITÉ DE CUIDADOS EN SALUD PIDE EL CAMBIO EN EL CONGRESO

El pasado miércoles, dos expertas del Comité de Cuidados en Salud del Ministerio de Sanidad defendieron reemplazar el modelo tradicional de ratios fijos enfermera-paciente y ajustar las plantillas a la complejidad asitencial.

"Apostamos por un enfoque dinámico, adaptado a las necesidades reales de cada persona, basado en su complejidad individual y en la intensidad de cuidados necesaria para garantizar calidad, teniendo en cuenta también las competencias de los profesionales", señaló durante su intervención la directora de la Unidad de investigación en cuidados y servicios de salud (Investén-isciii), del Instituto de Salud Carlos III, María Teresa Moreno.

La ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos surge de una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por 660.000 firmas. Presentada en 2018, planteaba inicialmente un modelo de ratios fijas enfermera-paciente, un enfoque que, según Moreno, ha evolucionado con el paso de los años.

"La ratio fija no es para nosotros una forma de legislar en el momento actual. Posiblemente podría ser en el momento que se hizo la iniciativa popular, pero no es el momento actual tras el COVID-19", explicaba Moreno.