El CSIF se concentrará ante el Ministerio de Sanidad para denunciar la "situación de deterioro" en la AEMPS

Archivo - Un grupo personas sujeta una pancarta durante una concentración de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), frente al Ministerio de Sanidad, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Durante la concentración se ha reclamado - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una concentración frente al Ministerio de Sanidad el 12 de marzo para protestar por el "deterioro" de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y por la fuga de profesionales debido a la falta de reconocimiento y apoyo del Gobierno.

El CSIF recuerda que realizó la primera llamada de atención el pasado mes de noviembre, pero desde entonces asegura que el Ministerio de Sanidad no ha adoptado ninguna medida, por lo que retomará las movilizaciones.

En este sentido, el sindicato señala que la AEMPS es un órgano público adscrito al Ministerio de Sanidad, responsable de garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los productos que afectan a la salud, tanto en las personas, como animales, como desde el punto de vista medioambiental. Es la autoridad sanitaria de referencia sobre seguridad de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos, entre otros y colabora directamente con la Agencia Europea.

Desde CSIF denuncian la fuga de talento y profesionales ante la falta de recursos humanos y financieros y la falta de oportunidades para el desarrollo de una carrera profesional. Según datos oficiales, recuerdan, solo un 35 por ciento de los puestos A1 (de máxima formación) tienen un nivel salarial por encima del mínimo, cuando en el conjunto de la Administración General del Estado este porcentaje representa el 87 por ciento y en el propio Ministerio de Sanidad es del 73 por ciento. "Es decir, las retribuciones medias suponen una disminución considerable respecto al resto de la Administración", indica el sindicato.

Para CSIF, esta es la principal causa de la fuga de talento, que en el año pasado supuso la salida del 10 por ciento de los cerca de 600 trabajadores con los que cuenta la AEMPS. "Esta plantilla está estancada en los últimos años pese al aumento en el volumen y la complejidad del trabajo", denuncia el sindicato.

En este punto, la organización subraya que esta falta de personal ha provocando ya el cierre del laboratorio de Materias Primas y la unificación de los laboratorios de Tecnología Farmacéutica y de Análisis Químicos. "Esto no ha sido por la falta de profesionalidad de los empleados públicos, sino por la falta en la oferta de puestos con niveles y retribuciones adecuadas. Los puestos ofertados no son atractivos y no pueden competir con los que se ofertan desde otros organismos", critica.

"Esta situación ha provocado la fuga de personal y por tanto la falta de personal cualificado, que ha impedido mantener las acreditaciones emitidas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)", ha añadido.

Asimismo, afirma que la fuga de personal está poniendo en riesgo la capacidad de la institución para cumplir sus objetivos y mantener su credibilidad y prestigio internacional. Además, considera imprescindible el desarrollo de una carrera profesional que sea accesible para todos.

"Sin estabilidad ni reconocimiento es imposible retener el talento. La propia dirección de la Agencia ha solicitado al Ministerio de Función Pública adecuar la relación de puestos de trabajo a las necesidades actuales de la agencia y está en espera de su aprobación por parte del departamento de Óscar López. En concreto, ha solicitado adecuar 200 puestos con niveles retributivos más acordes a la responsabilidad y al volumen de trabajo", explica la organización.

No obstante, lamenta que, mientras tanto, la plantilla, que cobra unos 300 euros menos que otros empleados con el mismo nivel, incluso dentro del propio Ministerio de Sanidad, se ve obligada a realizar "jornadas maratonianas", con horas no reconocidas ni pagadas.

"En conclusión, denunciamos la falta de interés por la Agencia tanto por parte de Función Pública, como del Ministerio de Sanidad. La fuga de talento está empujando a los empleados públicos a buscar otros lugares de trabajo en los que su cualificación sea reconocida. Con esta situación se podría dar la circunstancia de que se pudiera mermar el servicio público de calidad, que ha sido seña de identidad y uno de los objetivos primordiales de la Agencia", concluye el sindicato.