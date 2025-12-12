Archivo - Personal sanitario durante una concentración para exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, frente al Ministerio de Sanidad, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). La protesta, convocada por Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, r - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) confía en que la reunión que mantendrá con el Ministerio de Sanidad el próximo lunes sirva para desbloquear las negociaciones del Estatuto Marco, y recuerda que aún quedan pendientes cuestiones "muy importantes", como la clasificación del personal con sus retribuciones adecuadas, el acceso a la jubilación anticipada y parcial y la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además, CSIF, que acudirá a la reunión como parte de los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), señala que, junto al resto de organizaciones, continuará aplicando las medidas de presión que considere oportunas, como la carta remitida al presidente del Gobierno en la que expresa su decepción por la actitud del Ministerio durante la negociación. También añade que se han impulsado otras acciones, entre ellas la convocatoria de una huelga de todo el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) todos los martes a partir del próximo 27 de enero.

"Esperamos que el Ministerio no utilice esta huelga para cerrar la negociación porque hay cuestiones muy importantes que siguen pendientes. La voluntad de CSIF y de las demás organizaciones es continuar negociando con el Ministerio", han finalizado fuentes del sindicato.