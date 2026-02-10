Infosalus.- CSIF defiende la financiación pública del SNS y limita los servicios privados a casos puntuales

Archivo - Manifestación de CSIF en Madrid en contra del empobrecimiento social - CSIF - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha defendido este martes, tras la aprobación del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que los servicios privados en la sanidad deben limitarse a casos puntuales como complemento cuando la atención pública carezca de capacidad, y no deben convertirse en un modelo integral de asistencia.

A expensas de conocer en detalle el anteproyecto aprobado por el Ministerio de Sanidad, el sindicato ha resaltado que los servicios públicos de calidad son "fundamentales" y que "un sistema público fuerte es la mejor opción para todos".

Asimismo, reitera que el Sistema Nacional de Salud debe priorizar la financiación pública para mejorar la calidad asistencial, así como las condiciones laborales y retributivas, en línea con el acuerdo recientemente firmado sobre el Estatuto Marco.