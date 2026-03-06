Infosalus.- CSIF denuncia que nueve empleados del CNIO perderán su puesto de trabajo por la ausencia de dirección en el centro

Archivo - CNIO - CNIO - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que nueve trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) afrontan de manera inminente el fin de sus contratos tras el cese de su gerente José Manuel Bernabé, por lo que ha anunciado que estudia acciones jurídicas para defender al colectivo.

CSIF ha informado de que la salida de estas nueve trabajadoras se producirá el próximo martes. Se trata de un colectivo con una antigüedad de entre 10 y 20 años en el Centro, con tareas de secretaría en los programas de investigación, como organización de viajes de congresos, envíos de muestras científicas y otras tareas de gestión, entre otras funciones.

El sindicato explica que estas personas dependen de una de las empresas externas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que entiende que se ha producido una "cesión ilegal" de las trabajadoras, dado que "la citada empresa únicamente actúa como intermediaria y la labor de estas personas está integrada en el CNIO de manera estructural", concreta.

Por este motivo, CSIF ha anunciado que estudiará acciones jurídicas para defender los derechos de este colectivo y ha subrayado que CCOO, que preside el Comité de Empresa, se mantiene al margen de estos despidos. En este contexto, CSIF, ha organizado este viernes una asamblea de trabajadores para analizar la situación e informar a la plantilla. Asimismo, escuchará propuestas e informará sobre las acciones que van a llevar a cabo.

Por el momento, el sindicato se ha puesto en contacto con el secretario de Estado de Ciencia e Innovación, Juan Cruz, y con Eva Ortega, secretaria general de Investigación, para solicitar información y pedir explicaciones. CSIF también tiene previsto iniciar una ronda de contactos con grupos parlamentarios para trasladarles de primera mano la situación y promover una solución y la asunción de responsabilidades.

Además, ha pedido explicaciones sobre la tasa de reposición y la creación de plazas para este personal externo. El próximo lunes también está prevista una reunión del Patronato del CNIO que "debería tomar cartas en el asunto para solucionar esta crisis interna", añade.

CSIF reitera su preocupación por el futuro de esta institución: "Desde nuestra organización insistimos al Ministerio que la nueva gerencia sea independiente del equipo inicial y que continúe trabajando para aclarar las posibles irregularidades o corrupciones del equipo anterior", ha resaltado el sindicato.

Por último, asegura que el personal que compone el CNIO está "profundamente afectado" por la deriva de este caso y recalca el "firme compromiso" de seguir contribuyendo a la investigación oncológica de excelencia en España.