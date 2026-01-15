Infosalus.- CSIF denuncia la "saturación" en hospitales por la "falta estructural" de recursos y personal

Archivo - Enfermar, hospital, enfermo, médico - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SHIRONOSOV - Archivo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves los "altos niveles de saturación" que aún soportan algunos hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), a pesar del descenso de casos de gripe en comparación con anteriores semanas, y ha achacado la situación a la "falta estructural" de recursos y personal.

El sindicato ha constatado que el mal tiempo y las enfermedades respiratorias asociadas a esta época del año, junto con la falta de personal, están tensionando esta semana los servicios de Urgencias de algunos centros. Sobre la escasez de profesionales, ha informado de que entre septiembre y diciembre la sanidad tuvo una pérdida neta de 22.000 puestos de trabajos, según datos de la Seguridad Social recabados.

Ante este escenario, CSIF ha reclamado la publicación inmediata de las cifras oficiales de refuerzo de invierno por hospitales, áreas, categorías y niveles asistenciales; un refuerzo efectivo y evaluable de plantillas en todos los niveles asistenciales; la elaboración de una estrategia nacional coordinada de refuerzos, dirigida desde el Ministerio de Sanidad; y la revisión urgente de las ratios de personal, ajustadas a la presión real que está provocando la ola de frío.

CSIF ha ofrecido ejemplos de la situación que atraviesan algunos hospitales, como el Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y 12 de Octubre, en la Comunidad de Madrid, donde ha aseverado que los profesionales soportan una "gran carga de trabajo" por la afluencia de enfermos que continúan acudiendo por gripe y otras infecciones respiratorias. La "falta de refuerzos" obliga a que los trabajadores se cubran entre ellos y acudan de otros departamentos para ayudar en Urgencias.

En el caso de Andalucía, ha apuntado al estado de varios centros de Cádiz, donde las Urgencias del Hospital Puerta del Mar están colapsadas y sin camas libres para nuevos ingresos, el Hospital Universitario en Puerto Real tampoco tiene camas libres, el Hospital San Carlos ha abierto una planta para ubicar a nuevos pacientes y la sala de espera de Urgencias del Hospital Punta Europa de Algeciras ha tenido que usarse como zona de ingresos por la falta de espacio y de personal.

Respecto a este último centro, CSIF ha denunciado que la situación es resultado de una "mala planificación" de recursos humanos y ha obligado a que hasta 42 personas pasaran alguna noche en Urgencias repartidas entre la sala de espera, el área de observación y zonas de tratamiento. Dado que no hay profesionales disponibles para habilitar una planta de alta frecuentación, como se ha hecho en otras ocasiones, la solución ha sido desdoblar al máximo posible las Urgencias aumentando las camas donde hubiera hueco, pero sin ampliar el número de profesionales de enfermería o de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).

SITUACIÓN EN OTRAS COMUNIDADES

En la Comunidad Valenciana, CSIF ha detallado que los hospitales están al "límite", sobre todo el Universitario de La Ribera, con más de 50 pacientes esperando en Urgencias a que se vacíe una habitación para ser ingresados, lo que ha provocado que haya pacientes esperando en los pasillos. La situación es similar en La Fe, que en los últimos días se ha visto desbordado con pacientes por los pasillos, en diferentes partes de Urgencias y en la Unidad de Técnicas.

La espera para ser atendido en las Urgencias del Hospital Arnau de Vilanova supera las cuatro horas, a lo que se suma la falta de espacio en planta para ingresar a pacientes. El escenario es similar en el Hospital de Líria, donde la Sala de Observación, con 13 camas y monitores para 10 personas, ha sido acondicionada para atender hasta a 32 pacientes.

Mientras, en Castilla-La Mancha, las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT) tuvieron en la jornada del martes a 74 pacientes esperando ser ingresados, una situación que el sindicato ha lamentado que se repite con "demasiada frecuencia", teniendo en cuenta que en diciembre hubo días en los que hasta 86 pacientes aguardaban cama y en las Urgencias llegaban a atender a 782 personas. Además, otro grupo de pacientes llevaba el martes más de 24 horas esperando una cama hospitalaria, y otros tres pacientes acumulaban 48 horas en Urgencias para ser ingresados.

En cuanto a Cantabria, las Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y el Hospital General Sierrallana presentan una situación "bastante complicada", con gran cantidad de pacientes en pasillos esperando cama. Además, Valdecilla tiene ocupadas más de 30 camas de medicina interna distribuidas por otras plantas fuera de su servicio, mientras que Sierrallana ha acondicionado un antiguo gimnasio con 12 camas para nuevos ingresos por gripe A.

Respecto a Aragón, el sindicato ha precisado que la espera para ser atendido en Atención Primaria (AP), de hasta tres semanas en algunos centros, está saturando las Urgencias de los principales hospitales. En el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, por ejemplo, unos 40 pacientes llevaban el martes más de 24 horas esperando su traslado a planta. Los profesionales denuncian saturación crónica por la creciente demanda y la falta de espacio y de personal.