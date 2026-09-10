CSIF exige al Gobierno que aumente su compromiso en la lucha contra el suicidio

Archivo - Manifestantes durante una concentración frente a la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). La concentración ha sido convocada por CCOO, UGT, CSIF y CIG como parte de las - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno, con motivo de la celebración del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que aumente su compromiso en la lucha contra el suicidio con la implantación de medidas que protejan la salud mental de los trabajadores.

La secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laboraies de CSIF, Encarna Abascal, plantea el desarrollo de planes de prevención de conductas suicidas en empresas y administraciones, actualizar y mejorar las estadísticas, evaluaciones de riesgos psicosociales y mejores condiciones laborales.

"La ausencia de estadísticas no es excusa para quedarnos de brazos cruzados. La prevención del suicidio, protejer la salud mental y crear ambientes de trabajo saludables es una responsabilidad de todos", señala.

Desde el sindicato recuerdan que el suicidio es un "fenómeno complejo" que no se puede atribuir a una sola causa. Sin embargo, un ambiente de trabajo con cargas excesivas, acoso, estrés crónico o ausencia de apoyo por parte de la empresa "puede tener consecuencias muy graves para la salud mental", afirma.

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