Imagen del documento con las aportaciones de CSIF. - CSIF

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha defendido que la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) debe garantizar el reconocimiento de todos los profesionales, incluidas las nuevas titulaciones, así como ordenar sus funciones, mejorar su desarrollo profesional y adaptar tanto la formación como la clasificación profesional a la realidad asistencial del Sistema Nacional de Salud.

En este contexto, CSIF ha presentado sus aportaciones a la reforma de la LOPS, en el marco del trámite de audiencia pública. El sindicato pide el reconocimiento de los técnicos superiores sanitarios, los técnicos medios sanitarios (TCAES y TFP), la inclusión de los técnicos de emergencias sanitarias (TES), así como el reconocimiento de los celadores y la incorporación de los trabajadores sociales.

Para CSIF, los nuevos colectivos deben integrarse en condiciones de igualdad en la carrera profesional, la evaluación de competencias y la formación continuada. Además, plantea itinerarios formativos específicos, acreditación de competencias y actualización continua adaptada a cada profesional.

Al hilo, el sindicato pide que todos los profesionales deben formar parte del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios para mejorar la planificación, la ordenación y la gestión de los recursos humanos. Asimismo, para CSIF resulta fundamental incorporar una definición de competencias y funciones que permita su posterior actualización mediante Real Decreto.

El sindicato aboga por la actualización de la Formación Sanitaria Especializada; el reconocimiento reforzado de la profesión médica; la incorporación de nuevas profesiones sanitarias y perfiles biotecnológicos; la actualización de la clasificación enfermera; la regularización de los psicólogos sin especialidad, y el desarrollo profesional basado en la seguridad del paciente.

Por último, la organización resalta que la clasificación de todas las categorías sanitarias debe adecuarse al nivel real de formación, competencias, responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas, garantizando una ordenación profesional coherente, homogénea y adaptada a la realidad actual del sistema sanitario.

"UN SNS MÁS INCLUSIVO, CLARO Y ADAPTADO AL PRESENTE"

CSIF considera que el actual marco jurídico mantiene un enfoque "restrictivo", que no refleja con precisión la diversidad de profesionales que intervienen en la atención sanitaria ni la evolución de las titulaciones, especialidades y funciones asistenciales.

Por ello, defiende una reforma estructural que "elimine vacíos normativos, reduzca desigualdades, refuerce la seguridad jurídica y consolide un modelo sanitario basado en la calidad asistencial, la seguridad del paciente y el trabajo en equipo".

En esta línea, el sindicato CSIF cree que sus medidas deben abordarse de forma integral para construir un modelo de ordenación profesional "más coherente, inclusivo y ajustado" a los desafíos actuales del sistema sanitario. El objetivo es "garantizar el reconocimiento de todos los profesionales, clarificar funciones y competencias, reforzar el trabajo en equipo y asegurar la excelencia en la atención sanitaria".

CSIF subraya que continuará trabajando para realizar nuevas aportaciones y formular las alegaciones oportunas a los borradores que se presenten, tanto en el trámite de audiencia pública como en el Ámbito de Negociación, donde estará presente para defender sus propuestas y velar por su incorporación al texto definitivo de la ley.