CSIF presenta alegaciones al Proyecto de RD sobre condiciones laborales de residentes para reforzar la formación

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado alegaciones al Proyecto de Real Decreto (RD) sobre condiciones laborales de residentes con, entre otros, los objetivos de "reforzar la formación" y "reconocer la función tutorial".

De este modo, se ha valido del trámite de audiencia e información pública de esta norma, que modifica el RD 1146/2006, regulador de la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, para reclamar estas mejoras. Así, también ha pedido "evitar que los residentes cubran déficits estructurales de plantilla".

Este texto "incorpora buena parte de las propuestas defendidas" en "jornada, guardias, descansos, retribuciones, salud laboral y formación", ha indicado CSIF, que ha planteado ahora "nuevas mejoras para consolidar los avances, corregir las cuestiones insuficientemente reguladas y garantizar una aplicación homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS)".

En este sentido, ha explicado que la norma ya reconoce que la actividad asistencial del personal residente debe atender prioritariamente a los objetivos docentes y competenciales de los programas oficiales. Además, incorpora optimizaciones "relevantes" en "jornada, guardias, descansos, planificación, retribuciones y prevención de riesgos laborales", ha señalado.

LA JORNADA ORDINARIA NO PODRÁ SUPERAR LAS 35 HORAS

Así, y según está recogido, la jornada ordinaria no podrá superar las 35 horas semanales de promedio en cómputo anual, sin perjuicio de las condiciones más favorables que puedan establecerse. También se expone que la jornada de atención continuada no podrá superar, con carácter general, las 17 horas consecutivas, y se establece un límite general de 68 horas mensuales de guardia, equivalente, con carácter general, a cuatro guardias de duración máxima.

Junto a ello, la suma de la jornada ordinaria, las guardias y los posibles excesos no podrá superar las 45 horas semanales de promedio en cómputo trimestral, y el personal residente tendrá derecho a conocer la distribución de su jornada con una antelación mínima de dos meses. Por último, se garantiza el 100 por cien de las retribuciones ordinarias en incapacidad temporal (IT) y en las principales situaciones protegidas de nacimiento, cuidados, embarazo y lactancia.

"El proyecto incorpora una de las reivindicaciones prioritarias de CSIF", ha continuado, explicado que, "cuando la jornada ordinaria esté programada inmediatamente después de una guardia, no podrá exigirse su realización ni reclamarse posteriormente esas horas". "Esta medida evita la generación de deuda horaria y la recuperación indirecta del descanso", ha asegurado.

Otro aspecto analizado es el retributivo, sobre el que ha expuesto que esta reforma crea un complemento de grado de formación desde R1, con porcentajes mínimos progresivos del 10 por ciento en el primer año, 20 por ciento en el segundo, 30 por ciento en el tercero, 40 por ciento en el cuarto y 50 por ciento en el quinto; reconociendo la adquisición progresiva de conocimientos, autonomía y responsabilidad.

Este sindicato también ha destacado la obligación de que los centros sanitarios dispongan de sistemas efectivos de registro horario y el reconocimiento del derecho de cada residente a consultar la información correspondiente a su jornada.

DEMANDAS

No obstante, ha insistido en que el proyecto "mantiene lagunas y formulaciones genéricas", por lo que es necesario "reforzar la seguridad jurídica, proteger al personal residente, mejorar la calidad docente y garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio". Es oportuno "consolidar lo conseguido, completar las cuestiones pendientes y garantizar su aplicación en todas las comunidades autónomas", ha aseverado.

De esta manera, ha pedido que el tiempo docente se considere tiempo efectivo de trabajo; un descanso mínimo de 24 horas consecutivas tras guardia; que el pase de guardia compute y se retribuya; que las guardias excepcionales sean solo por razones docentes y con consentimiento real; la protección específica frente a agentes biológicos; retribuciones más homogéneas en el SNS; y que las situaciones protegidas cuenten con planes individualizados que garanticen las competencias sin perjudicar la evaluación, las rotaciones o la investigación.

Para finalizar, ha solicitado registros fiables y acceso completo a los datos; crear un órgano estatal de seguimiento con participación sindical, controles de la Inspección de Trabajo e indicadores comparables sobre jornada, descansos, tutoría, supervisión, riesgos y calidad docente; y que las Administraciones implanten la nueva planificación, el registro horario, los protocolos preventivos, los límites de guardias, la conciliación, el tiempo docente y el reconocimiento tutorial en un plazo máximo de seis meses.