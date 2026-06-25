CSIF propone un límite de cuatro guardias al mes y una jornada semanal de 35 horas para residentes

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MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha propuesto que el proyecto de modificación del Real Decreto 1146/2006, que regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencia de la Salud, establezca un límite de cuatro guardias o 68 horas totales al mes, así como una jornada ordinaria máxima de 35 horas semanales.

El sindicato ha valorado los primeros avances incorporados por el Ministerio de Sanidad en materias como jornada, descansos, registro horario, riesgos psicosociales o retribuciones en situaciones protegidas. Sin embargo, ha enfatizado que la futura norma debe reforzarse para garantizar que estas mejoras sean realmente exigibles, tangibles y homogéneas en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En lo que respecta a las guardias, CSIF ha pedido una jornada máxima de 17 horas, que se elimine la posibilidad de ampliar estos límites y se garantice un descanso previo y posterior "efectivo, computable, no recuperable y sin merma retributiva y formativa", evitando cualquier penalización o generación de deuda horaria para los residentes.

Asimismo, ha reclamado que se refuercen los sistemas de control horario para que sean "objetivos, fiables y accesibles" para computar jornada ordinaria, guardias, prolongaciones, pase de guardia, actividad formativa computable, descansos y compensaciones.

Entre las aportaciones de CSIF, destaca que el futuro texto recoja de forma expresa que los residentes no pueden ser utilizados para cubrir vacantes estructurales, ausencias previsibles, vacaciones, permisos o necesidades ordinarias de cobertura asistencial y deficit de personal en guardias del personal estatutario. Así, ha defendido que la actividad asistencial de los residentes debe estar subordinada a la finalidad docente y formativa de la residencia.

En esta línea, ha solicitado que exista un tiempo protegido para actividades docentes no asistenciales, como sesiones clínicas, seminarios, simulación o investigación, y que se considere como "tiempo de trabajo efectivo".

CONCILIACIÓN Y RETRIBUCIÓN HOMOGÉNEA

CSIF ha abogado por ofrecer a los residentes una planificación adecuada de su actividad laboral y formativa a través de un calendario individualizado. También ha planteado reforzar las medidas de conciliación, adaptación y exención de guardias por motivos de salud, embarazo, lactancia, cuidado de familiares o conciliación familiar, evitando que el ejercicio de estos derechos genere pérdida retributiva, perjuicio formativo o incremento de días de presencia.

Además, ha instado a regular las rotaciones externas para evitar que puedan generar perjuicios económicos al residente; mantener las condiciones retributivas equivalentes cuando la imposibilidad de realizar guardias durante una rotación externa sea ajena a la voluntad del profesional y establecer criterios homogéneos para la compensación de gastos derivados de desplazamientos, alojamiento o manutención.

A su vez, ha pedido la supervisión "real" y "efectiva" de los residentes y la protección de su salud mental. Para esto último, ha propuesto reforzar las evaluaciones de riesgos psicosociales, mejorar los sistemas de detección de sobrecarga profesional, desarrollar planes específicos para prevenir situaciones de estrés y agotamiento, y establecer protocolos específicos de actuación ante agresiones.

INCENTIVOS PARA LOS TUTORES

La organización sindical también ha incluido entre sus propuestas medidas encaminadas a reforzar la figura de los tutores de residentes y dotarles de un reconocimiento "real, homogénero y efectivo" en todas las comunidades autónomas.

Entre las medidas planteadas, CSIF ha solicitado un incentivo económico por función tutorial de 300 euros mensuales brutos, así como la compensación de esta labor mediante días adicionales de vacaciones y libre disposición. También ha propuesto establecer un mínimo de 120 horas anuales de dedicación a la docencia, incrementadas en al menos 10 horas por cada residente a cargo.

En paralelo, ha planteado retomar el desarrollo del diploma de acreditación para personal tutor de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y mantener procesos periódicos de acreditación y reacreditación de unidades docentes, garantizando los recursos necesarios para la correcta implantación de estas medidas.

Además, ha planteado la elaboración de un plan de desarrollo profesional continuo para tutores, con actividades de formación continuada adaptadas a sus necesidades, formación en metodologías docentes y evaluativas, presupuesto específico para facilitar su participación en actividades formativas y al menos tres días adicionales al año para su realización.

Junto a esto, ha defendido que la actividad tutorial tenga un reconocimiento específico en la carrera profesional, concursos de traslados, bolsas de empleo y ofertas públicas de empleo, con una valoración superior a otras actividades docentes o cursos formativos.

El sindicato también ha demandado que se impulse la labor investigadora de los tutores, garantizando horas específicas para investigación dentro de la jornada laboral, asegurar una ratio de un residente por cada médico adjunto y dotar presupuestariamente todas las medidas necesarias para fortalecer la calidad docente.

Por último, ha propuesto que los residentes puedan participar activamente en la evaluación de las unidades docentes, dispositivos asistenciales y entornos formativos mediante sistemas de evaluación anónimos y seguros que permitan identificar áreas de mejora y reforzar la calidad docente.