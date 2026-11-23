Archivo - Manos sosteniendo lazos de concienciación del vih/sida. - VASYL DOLMATOV/ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada diez personas con VIH y carga viral indetectable siguen evitando mantener relaciones sexuales por miedo a transmitir el virus, pese a que la evidencia científica ha demostrado que, cuando la infección está controlada mediante el tratamiento antirretroviral, no existe riesgo de transmisión por vía sexual.

Así lo revela un estudio multicéntrico presentado en el XVII Congreso Nacional de GeSIDA-SEIMC, que pone de manifiesto hasta qué punto el miedo y el estigma asociados al VIH continúan condicionando la vida sexual y el bienestar emocional de las personas que conviven con esta infección.

Según explican desde Gesida, la ausencia de riesgo de transmisión sexual en personas con VIH que mantienen la carga viral indetectable se conoce como el principio indetectable = intransmisible. Esto significa que una persona que sigue eficazmente su tratamiento y mantiene una carga viral inferior a 200 copias por mililitro de sangre no transmite el virus a sus parejas sexuales, incluso en relaciones sin preservativo.

Sin embargo, entre los participantes del estudio con supresión viral documentada que respondieron a las preguntas sobre transmisión, el 42,9 por ciento reconoció que evitaba las relaciones sexuales por temor a transmitir el VIH y el 50 por ciento manifestó sentir angustia ante esa posibilidad.

La investigación se ha desarrollado entre agosto de 2021 y julio de 2026 en siete hospitales, con la participación de 1.521 personas adultas con VIH incluidas en el programa de telemedicina NAVETA. Entre los participantes que respondieron a la pregunta específica sobre la evitación de relaciones sexuales, el 49,3 por ciento reconoció mantener esta conducta por miedo a transmitir el virus.

Para los investigadores, estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la información sobre la eficacia del tratamiento antirretroviral y abordar las consecuencias psicológicas y sociales de una infección que, pese a los avances médicos, continúa rodeada de estigma.

UN TERCIO DE LOS PACIENTES, INSATISFECHO CON SU VIDA SEXUAL

El estudio también ha analizado la satisfacción sexual de las personas con VIH y su relación con la calidad de vida. De los 1.521 participantes, 1.382 respondieron al menos una vez al cuestionario correspondiente. En la evaluación inicial, el 36 por ciento manifestó una baja satisfacción con su vida sexual, frente al 22 por ciento que declaró una satisfacción intermedia y el 42 por ciento que mostró una satisfacción alta. Asimismo, el 43,8 por ciento de quienes respondieron a la pregunta específica sobre problemas sexuales reconoció experimentar dificultades en este ámbito.

Los investigadores identificaron un perfil de mayor vulnerabilidad entre las personas con menor satisfacción sexual. Este grupo presentaba una edad media más elevada, una mayor frecuencia de enfermedades concomitantes, una mayor proporción de mujeres y menores niveles de ocupación laboral. El análisis estadístico también relacionó la insatisfacción sexual con vivir solo, mientras que disponer de estudios universitarios se asoció con una mayor satisfacción.

La menor satisfacción sexual se vinculó, además, con peores resultados en los distintos ámbitos de la calidad de vida, especialmente en las relaciones sociales, así como con mayores niveles de ansiedad y síntomas depresivos. El seguimiento de los participantes mostró que estas dificultades no mejoraban espontáneamente con el paso del tiempo.

Según los autores, los resultados ponen de manifiesto que mantener un buen control de la infección por VIH no garantiza por sí solo una buena calidad de vida sexual. Por ello, consideran necesario incorporar preguntas específicas sobre satisfacción, dificultades sexuales y temor a transmitir el virus en el seguimiento habitual de los pacientes.

En este sentido, proponen utilizar cuestionarios digitales cumplimentados por los propios pacientes, como los empleados en NAVETA, un programa de telemedicina para el seguimiento de personas con VIH que permite recoger información sobre su salud y calidad de vida. Según explican, estas herramientas pueden ayudar a detectar problemas que pasan inadvertidos en las consultas y facilitar una atención más integral, que incluya también la salud sexual y emocional.