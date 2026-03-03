Defensa de la Sanidad Pública rechaza la futura Ley de Organizaciones de Pacientes por su vinculación las farmacéuticas

Archivo - Sede del Ministerio de Sanidad con la bandera de España a media asta en recuerdo de los fallecidos con COVID-19, en el periodo de diez días de luto decretado por el Gobierno. - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública rechaza el anteproyecto de ley que centra la participación ciudadana en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en las organizaciones de pacientes, a las que dota de personalidad jurídica propia, ya que "sus principales fuentes de financiación provienen de los laboratorios farmacéuticos, que se benefician de los costosos fármacos utilizados en su tratamiento".

"Ni en la Constitución española ni en ninguna de las leyes que regulan la participación de la ciudadanía en el SNS existe un reconocimiento específico de los consumidores de determinado producto, ni de las organizaciones formadas por pacientes de determinada enfermedad", advierten además.

La federación cree que centrar la participación del SNS en los pacientes "promueve una percepción de la salud como mera ausencia de enfermedad, relegando la promoción, la salud pública y la educación comunitaria"; y objetivo de las Asociaciones de Pacientes debería ser el "prestar apoyo a pacientes y familiares e identificar problemas y áreas de mejora que incrementen la calidad de la atención sanitaria a las personas afectadas por determinada enfermedad".

Así recuerdan que, según la investigación del Consorcio periodístico 'Investigate Europe' en el año 2022, el 50 por ciento del total de los pagos de la Industria Farmacéutica en España se concentraron en las 21 organizaciones de pacientes con mayor interés comercial, con efectos negativos sobre la equidad, la seguridad de la asistencia y la sostenibilidad del SNS.

En la FADSP consideran que son las organizaciones ciudadanas y plataformas de defensa de la sanidad pública a las que debería empoderar la Administración Sanitaria, "para reforzar el carácter público, universal, equitativo y de calidad del SNS y contribuir a su sostenibilidad y legitimidad social".