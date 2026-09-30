Archivo - Hombre en el médico - LIUDMILA CHERNETSKA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha rechazado este miércoles la propuesta del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que las mutuas puedan dar el alta a trabajadores de baja médica en "determinadas patologías".

Según ha aseverado en un comunicado, esta medida es "muy grave" porque implica encomendar a entidades vinculadas a los intereses empresariales una decisión "que responde exclusivamente a criterios sanitarios" y ha defendido que "debe seguir siendo competencia" de los profesionales sanitarios del sistema público.

"Esta propuesta vuelve a presentar las bajas laborales como un problema de fraude y absentismo, situando una vez más bajo sospecha a las personas enfermas", ha criticado la federación, que considera que el aumento de las incapacidades temporales está relacionado con el "deterioro" de la sanidad pública.

En concreto, se ha referido al problema que suponen las largas listas de espera, al retrasar diagnósticos y tratamientos, así como la "sobrecarga" en Atención Primaria (AP), que complica una respuesta rápida. "Si existen demoras para realizar pruebas o recibir tratamiento, la respuesta debe ser reforzar el Sistema Nacional de Salud y no crear circuitos paralelos para las personas trabajadoras", ha subrayado.

En este contexto, ha reiterado su negativa a la propuesta de los 'populares' y ha instado a revertir la entrada de las mutuas en la atención de las contingencias comunes. "Haberles abierto progresivamente espacio en estos procesos ha sido un error que no debe consolidarse ni mucho menos ampliarse", ha señalado.