Infosalus.- La demanda de mascarillas aumenta un 385% en las últimas dos semanas, según el Observatorio de Tendencias de Cofares

Farmacéutica vendiendo una mascarilla. - COFARES

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La demanda acumulada de mascarillas en las farmacias comunitarias ha aumentado un 385 por ciento en las últimas dos semanas, según datos del Observatorio de Tendencias de Cofares, que también muestra un incremento del 150 por ciento en la demanda de test de antígenos durante el mismo periodo.

Cofares ha comunicado este miércoles la notable crecida en la demanda de productos asociados a la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias, coincidiendo con el adelanto de la temporada de gripe, que está teniendo una afectación significativa en España y una transmisión más rápida como consecuencia de la variante K de la gripe A.

El Observatorio de Tendencias de Cofares muestra que los productos destinados al alivio de síntomas de gripes y resfriados han experimentado un repunte del 47 por ciento. En concreto, los artículos indicados para la tos han registrado un crecimiento del 41 por ciento, mientras que los destinados al cuidado de la garganta han aumentado un 21 por ciento y los descongestivos nasales han experimentado una subida del 10 por ciento.

El análisis del Observatorio de Tendencias de Cofares revela un patrón dominante que muestra una alta sensibilidad social ante el aumento de casos de gripe y otras infecciones respiratorias, impulsando la compra preventiva de mascarillas y test y la búsqueda temprana de tratamiento en farmacia.

De mantenerse la velocidad de transmisión ligada a la variante K, el Observatorio anticipa que la demanda de productos respiratorios continuará elevada durante las próximas semanas.