Dentistas aconsejan mantener higiene y revisiones periódicas desde la niñez para conservar una boca sana toda la vida

Archivo - Cepillado de dientes después de cada comida - ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas de España ha hecho hincapié en la importancia de seguir desde la niñez medidas de prevención, incluidos el cepillado de dientes y las revisiones periódicas en el especialista, para conservar una boca sana durante toda la vida.

"Lo aconsejable es cuidar la salud oral desde las primeras etapas de la vida. Llegar a una edad avanzada conservando una boca funcional y sana no depende exclusivamente de los años, sino en gran medida de la prevención y de los cuidados acumulados durante toda la vida", ha destacado el presidente del Consejo, Óscar Castro Reino.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora este jueves, los dentistas han advertido de que el envejecimiento conlleva que se acumulen factores, como enfermedades crónicas, consumo de medicamentos o dificultades para mantener una higiene adecuada, que pueden aumentar el riesgo de desarrollar ciertos problemas orales.

Según recoge la Encuesta de Salud Oral en España 2025, la caries afecta a más de 7,5 millones de españoles de entre 65 y 80 años, mientras que alrededor de 2,5 millones de mayores presentan enfermedad periodontal, en algunos casos de forma severa.

Además, un 21 por ciento presenta una pérdida dental grave, con 16 o más dientes ausentes, al tiempo que uno de cada 10 mayores sufre xerostomía, caracterizada por la disminución de la producción de saliva.

"La pérdida dentaria no debe asumirse como algo normal por el simple hecho de cumplir años", ha aseverado Castro, quien ha destacado que tener una boca sana permite alimentarse correctamente, hablar, relacionarse y sonreír, y todo ello repercute de forma directa en la autonomía, la autoestima y la calidad de vida de las personas mayores.

RECOMENDACIONES PARA UNA BOCA SANA

El Consejo General de Dentistas ha recomendado cepillarse los dientes al menos dos veces al día durante dos minutos, utilizando pasta dentífrica fluorada y sin olvidar la limpieza de encías, la lengua y los espacios interdentales. En las personas con dificultades de movilidad o destreza manual, se pueden adaptar los utensilios de higiene o, si es necesario, recurrir a la ayuda de familiares o cuidadores.

También en el ámbito de la higiene, ha instado a limpiar adecuadamente las prótesis removibles, retirándolas después de las comidas para su higiene y siguiendo las indicaciones del dentista.

Junto a estas, los dentistas han destacado la importancia de mantener una alimentación sana y equilibrada, basada principalmente en verduras, frutas, legumbres, pescado y otros alimentos nutritivos, limitando los azúcares, así como una correcta hidratación bebiendo agua.

Asimismo, han señalado que se deben evitar hábitos como el tabaco y el consumo de alcohol, relacionados con numerosas patologías bucodentales y con el cáncer oral; y acudir al dentista con periodicidad para revisiones y diagnóstico precoz de caries, enfermedad periodontal u otras, aunque no exista dolor.

Desde el Consejo General de Dentistas han hecho hincapié en que la salud oral forma parte inseparable de la salud general y debe continuar siendo una prioridad también durante el envejecimiento.