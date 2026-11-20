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MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española (FDE) han presentado este viernes la campaña 'Salud Oral y Corazón', en la que participan 775 clínicas odontológicas de toda España para concienciar a la población sobre la relación entre las patologías bucodentales y el mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves.

Durante la presentación, el vicepresidente del Consejo General de Dentistas, Francisco García, ha señalado que en los últimos años ha aumentado la prevalencia tanto de las enfermedades periodontales como de las patologías cardiovasculares, y ha incidido en la importancia de informar a la población y a los profesionales sanitarios sobre la relación entre ambas.

"Queremos transmitir el mensaje claro de que el cuidado de nuestras encías es un cuidado de nuestra boca y nuestra salud general", ha destacado García. Además, la campaña incluye una guía para el dentista y un vídeo con información.

En este contexto, los últimos datos recogidos por la Organización Colegial revelan que la periodontitis -una enfermedad inflamatoria crónica de origen bacteriano que destruye progresivamente el hueso que sostiene los dientes- afecta ya al 61 por ciento de los adultos mayores en España. En el caso de la periodontitis grave, hasta al 28 por ciento de los mayores de 65 años.

Por su parte, Elena Figuero, patrono de la Fundación SEPA, ha explicado que la periodontitis rompe el hermetisno y las barreras de la boca. Así, gestos como masticar o un cepillado sobre encías enfermas provocan una bacteriemia transitoria que envía millones de bacterias patógenas (como la 'Porphyromonas gingivalis') directamente al flujo sanguíneo.

En este sentido, el exjefe del Servicio de Cardiología del Hospital de León, Felipe Fernández, ha detallado que, una vez en el torrente sanguíneo, estas bacterias liberan toxinas, activan marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva (PCR) y provocan una inflamación del endotelio vascular, lo que puede acelerar la formación de placas de ateroma en las arterias y aumentar el riesgo de trombosis e infarto.

"La enfermedad periodontal es un grifo abierto de bacterias a toda la vasculatura del organismo y de citoquinas", ha declarado Fernández, quien ha añadido que "las encías son como la piel, una puerta de entrada".

REDUCIR EL RIESGO DE DESARROLLAR PERIODONTITIS

Para prevenir la periodontitis, los ponentes han recomendado cepillarse los dientes al menos dos veces al día durante dos minutos, utilizando pasta dentífrica fluorada.

Además, han destacado la importancia de no olvidar la higiene interdental, ya que el cepillado no elimina toda la placa bacteriana. Por ello, recomiendan usar cepillos interdentales del tamaño adecuado o hilo dental cuando los espacios sean demasiado estrechos.

Los especialista también han aconsejado no fumar, debido a que el tabaco es uno de los principales factores de riesgo de periodontitis. "No tenemos que ignorar el sangrado de las encías, es la primera señal de alerta de que la barrera epitelial está rota y de que la inflamación silenciosa está dañando los vasos sanguíneos", ha añadido Figuero.

Asimismo, los expertos han advertido de que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar periodontitis.

Por último, han destacado la importancia de seguir una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y pescado, entre otros alimentos nutritivos, y limitar el consumo de azúcares y productos ultraprocesados.