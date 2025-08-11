Infosalus.- Dentistas alertan de los daños irreversibles que puede causar el uso de férulas para bruxismo sin supervisión

El Consejo General de Dentistas reclama al Ministerio de Sanidad que tome medidas para impedir su venta directa a la población

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, ha alertado de los "daños irreversibles" que puede causar el uso de férulas de descarga para el tratamiento del bruxismo sin supervisión profesional, por lo que reclama al Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que tomen medidas para impedir su venta directa a la población.

"Estamos ante un producto sanitario que, por su naturaleza, debe fabricarse de forma personalizada, con un diseño específico y adaptado a cada paciente. No se trata de un accesorio de uso genérico: una férula mal indicada o ajustada puede agravar el problema que se pretende tratar y además provocar lesiones graves e incluso irreversibles", ha explicado Castro.

A pesar de las reiteradas denuncias por parte del Consejo General de Dentistas, la entidad ha advertido que la comercialización directa de estos dispositivos continúa en determinadas farmacias, parafarmacias y plataformas de venta 'on line'.

Entre las complicaciones que puede generar un uso inadecuado de este producto, el presidente del Consejo General de Dentistas ha señalado la posibilidad de luxación del disco articular, limitación de la apertura bucal, lesiones en la mucosa oral y dolor crónico en la articulación temporomandibular (ATM).

A este respecto, los dentistas han enfatizado que la evidencia científica y la experiencia clínica avalan que el ajuste de una férula requiere un alto grado de precisión y debe realizarse exclusivamente por un dentista colegiado. Como han recordado, estod dispositivos siempre provocan cambios en la ATM, lo que obliga a una supervisión profesional estricta.

"No podemos normalizar que un paciente se autodiagnostique y se trate por su cuenta con un producto que debe ser prescrito y ajustado de forma individualizada. El Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tienen la responsabilidad de actuar para evitar daños irreversibles en la salud de la población", ha aseverado Castro.

De este modo, el Consejo ha subrayado la importancia de que la protección de la salud permanezca por encima de cualquier interés comercial y, ante una sospecha de bruxismo, ha instado a la población a acudir a un dentista colegiado, quien realizará un diagnóstico preciso y diseñará el tratamiento más adecuado para cada caso.