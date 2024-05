Dentistas alertan de los riesgos del tabaco y los cigarrillos electrónicos en la salud bucal

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro Reino, ha recordado, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra este viernes, de los riesgos para la salud de los cigarrillos electrónicos y fumar nicotina, y en especial su vinculo con el cáncer oral.

"El tabaco contiene numerosos agentes carcinógenos, entre los que destacan las nitrosaminas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los etales pesados. Asimismo, la formación de radicales libres genera alteraciones en diversas enzimas oxidativas implicadas en la carcinogénesis del cáncer oral", señala.

Así, recuerda que fumar conlleva un riesgo tres veces mayor de padecer cáncer oral y siete veces mayor de padecer cáncer faríngeo. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que en 2024 se diagnosticarán 7.603 casos de cáncer de la cavidad oral y faringe. En cuanto a la prevalencia, esta patología afectará más a los hombres (5.370) que a las mujeres (2.233).

Además de ser una de las principales causas del cáncer oral, el tabaco provoca manchas en los dientes, halitosis, enfermedad periodontal, fomenta el fracaso de los implantes, disminuye la percepción de los olores y sabores, retrasa la cicatrización de heridas en la boca, aumenta el dolor tras las extracciones, predispone a la infección por hongos y altera la composición de la saliva.

Sobre el vapeo lamenta que estos productos sean considerados como alternativas más seguras al tabaco convencional y que gran parte de la población los consideré inofensivos. Pero desde el Consejo General de Dentistas advierten de que los cigarrillos electrónicos y vapeadores liberan sustancias tóxicas -algunas de ellas, cancerígenas- y que pueden aumentar las posibilidades de desarrollar problemas pulmonares y cardiacos.

Asimismo, estos productos no solo no ayudan a dejar de fumar, si no que enganchan a los usuarios a la nicotina. Y los que son de sabores y no tienen nicotina también son perjudiciales para la salud, puesto que contienen glicerina y propilenglicol.

En cuanto a su efecto en la salud oral, se ha identificado que ciertas bacterias, como 'Selenomonas', 'Leptotrichia' y 'Saccharibacteria', están ampliamente presentes en el microbioma de los fumadores y se considera que podrían estarlo también en los usuarios de vapeadores. Además, se han detectado 'Fusobacterium' y 'Bacteroides' en el microbioma de estas personas. Este desequilibrio en el microbioma modifica la respuesta inmunitaria del individuo, agravando el desarrollo de la enfermedad periodontal.

Del mismo modo, el vapeo puede provocar sequedad bucal (xerostomía), alteración del gusto, mal aliento e irritación de la garganta. "Es necesario que se tomen medidas para implementar políticas que ayuden a abandonar el tabaquismo y, a su vez, impidan que los jóvenes adquieran este hábito tan perjudicial para la salud. Entre todos debemos promover un entorno más saludable para la población", concluye Castro.

Por otro lado, informan de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha otorgado uno de sus Premios del Día Mundial Sin Tabaco, que reconocen a las personas y a las instituciones que más han contribuido en la lucha contra el tabaquismo, al doctor Francisco Rodríguez Lozano, dentista y presidente de la Junta Directiva de la Asociación Europea de Pacientes con Cáncer.

El Dr. Rodríguez Lozano ha dedicado más de veinte años de su carrera a impulsar la prevención del consumo de tabaco, enfocándose especialmente en proteger a los jóvenes de las tácticas publicitarias de la industria tabacalera. Con una gran experiencia a nivel local, nacional e internacional, el Dr. Rodríguez Lozano ha presidido el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo en España y la Red Europea para el Tabaquismo y la Prevención del Tabaco, abordando este problema desde diversas perspectivas.

Recientemente, ha liderado con éxito campañas en las Islas Canarias para combatir las promociones engañosas de la industria tabacalera, demostrando su firme compromiso con la protección de la salud pública.