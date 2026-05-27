Infosalus.- Dentistas demandan un "análisis riguroso" de la capacidad del mercado ante el "insostenible" aumento de egresados

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El aumento actual en el número de egresados de Odontología está generando una sobreoferta frente a las oportunidades reales de ejercicio, según el presidente del Consejo General de Dentistas (CGD), Óscar Castro Reino, quien demanda un "análisis riguroso" de la capacidad del mercado y las necesidades de la población.

"El aumento constante del número de dentistas colegiados debe abordarse desde una perspectiva de planificación responsable. España cuenta cada año con alrededor de 2.000 nuevos egresados en Odontología, una cifra que resulta insostenible si no se acompaña de un análisis riguroso de las necesidades reales de la población y de la capacidad del mercado profesional", ha señalado.

Este incremento en el número de profesionales formados se debe, como ha explicado Castro, a la proliferación de plazas universitarias, especialmente en el ámbito de las universidades privadas, que contribuye a un desequilibrio frente a las oportunidades reales de ejercicio.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), España cuenta ya con 43.672 dentistas colegiados, cifra que supone un incremento del 1,9 por ciento respecto al año anterior, y que consolida la tendencia de crecimiento de la profesión odontológica en España.

"La prioridad debe ser garantizar una formación de calidad, una incorporación ordenada al mercado laboral y una asistencia bucodental segura para los ciudadanos", ha declarado.

Asimismo, el presidente del Consejo General ha insistido en que el crecimiento de profesionales no debe interpretarse únicamente como un dato cuantitativo, sino como un indicador que exige "reflexión sobre la planificación de los recursos humanos sanitarios, la calidad de la formación universitaria y la sostenibilidad del modelo asistencial".

"El objetivo no es limitar el acceso a la profesión, sino evitar una sobreoferta que pueda afectar negativamente a los propios profesionales, especialmente a los más jóvenes, y a la calidad de la atención odontológica", ha concluido.

FEMINIZACIÓN DE LA ODONTOLOGÍA

Del total de profesionales colegiados, 26.159 son mujeres y 17.513 son hombres, lo que confirma la progresiva feminización de la Odontología en España. Las mujeres representan el 59,9 por ciento del total de dentistas colegiados, frente al 40,1 por ciento de hombres.

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid encabeza el número de dentistas colegiados, con 9.707 profesionales, seguida de Andalucía, con 7.154, y Cataluña, con 6.507. A continuación, se sitúan la Comunitat Valenciana, con 4.852 dentistas; Galicia, con 2.590; y el País Vasco, con 2.013.

El resto de comunidades presentan las siguientes cifras: Canarias, 1.705; Castilla y León, 1.704; Murcia, 1.415; Aragón, 1.113; Baleares, 1.025; Castilla-La Mancha, 982; Asturias, 980; Extremadura, 665; Cantabria, 492; Navarra, 397; La Rioja, 272; Melilla, 55; y Ceuta, 44.