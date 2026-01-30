El deporte se une a la campaña de AECC 'Brazaletes de la Esperanza'por el cuidado y autonomía de los pacientes de cáncer

Archivo - Paciente en uno de los hospitales la Corporació. - CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha puesto en marcha la tercera edición de 'Brazaletes de la Esperanza', iniciativa mediante la que el deporte español reivindica el cuidado y la autonomía del paciente oncológico durante todo el proceso con una perspectiva humana y personal.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra el próximo 4 de febrero, la asociación ha puesto en marcha la iniciativa de este 2026. 'El símbolo que nos une' es el lema de este año, con el que se busca sensibilizar a la sociedad uniendo el deporte alrededor de las personas con cáncer, sus familias y quienes las cuidan. Así, se pone el foco en las necesidades de los pacientes y sus familiares, idea que reivindica un modelo de atención integral adaptado a cada realidad.

La Asociación Española Contra el Cáncer busca situar a la persona en el centro del sistema, no solo desde una perspectiva relacional o ética, sino también como un elemento con impacto directo en la salud, en los resultados clínicos y en la experiencia del proceso asistencial.

Esta campaña, que empezó en 2024, se está convirtiendo "en un movimiento social al que se han sumado todos los deportes, empresas e instituciones". De hecho, esta edición contará con la participación de los equipos de las competiciones oficiales de la RFEF, LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION, LALIGA GENUINE Moeve, Liga F Moeve, Federación Española de Baloncesto, Liga Endesa ACB, Real Federación Española de Balonmano, Liga NEXUS Energía ASOBAL, Real Federación Española de Rugby, Real Federación Española de Hockey o la Real Federación Española de Voleibol.

De esta forma, 'Brazaletes de la Esperanza' quiere convertirse en un símbolo universal contra la enfermedad porque "el cáncer convive en todos los ámbitos de la sociedad".

Durante los fines de semana del 30 de enero y 6 de febrero, los deportistas que participen en la iniciativa saldrán al campo con una cinta similar a la que se suele utilizar en los momentos de luto, pero en este caso será verde, el color de la Asociación y el color de la esperanza, y no negra. Los equipos regionales y locales, así, darán la "máxima voz posible" y ayudarán a llevar el mensaje de esperanza y unidad a "comunidades más pequeñas y diversas en todo el territorio español", convirtiendo el lazo verde en un símbolo universal contra el cáncer que "acompañe, sostenga y humanice la enfermedad".

La Asociación Española Contra el Cáncer ha mejorado también su cartera de servicios, siempre gratuitos, para dar respuestas a las demandas de pacientes y familiares que incluyan fisioterapia, nutrición, asesoramiento jurídico-laboral o logopedia, entre otros muchos.