Derechos Sociales impulsará los "próximo meses" la primera Estrategia Nacional sobre Soledad

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que uno de los ejes principales de su actividad en los "próximos meses" va a ser elaborar la primera Estrategia Nacional sobre Soledad, "con un enfoque desde el punto de vista de la justicia social".

"La soledad en sí misma no es un problema, tenemos que tener derecho a disfrutar del tiempo en soledad cuando nos apetezca, pero no puede ser una imposición, no puede ser el resultado de una erosión del tejido social que haga que todo ese contexto donde hay muchas crisis (...) no se vivan en soledad si esa soledad no es deseada, no es voluntaria", ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el Senado.

Y para ello, pretende trabajar todas las administraciones públicas, con todo el tercer sector y con los agentes sociales pata "poder garantizar que el tejido comunitario esté ahí, para que nadie deba abordar en soledad un momento difícil o una fase compleja de su vida".

En mayo del 2024, Bustinduy ya anunció la intención del Gobierno de poner en marcha esta estrategia poniendo el foco en la prevención de la soledad y el aislamiento.