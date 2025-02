Infosalus.- Desarrollan un colirio para el tratamiento simultáneo del glaucoma y la enfermedad de ojo seco

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigación liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha diseñado y probado la eficacia en animales de un colirio que permite controlar la presión intraocular durante dos semanas con una sola aplicación diaria, siendo útil en el tratamiento simultáneo del glaucoma y la enfermedad de ojo seco.

Según ha explicado la UCM este miércoles en un comunicado, el colirio contiene una innovadora plataforma nanotecnológica descrita en 'Journal of Controlled Release' que se basa en liposomas, vesículas con una estructura que se asemeja a la de las membranas de las células, cargados con un fármaco hipotensor para disminuir la presión intraocular. Este se combina con ácido hialurónico, que ayuda a mantener la formulación durante más tiempo en la superficie ocular, y agentes osmoprotectores, que protegen la superficie ocular.

Los investigadores involucrados en este trabajo, Marco Brugnera, Rocío Herrero Vanrell e Irene Bravo Osuna, que forman parte del Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria de la UCM y son miembros del grupo de Investigación 'Innoftal', han explicado las diferencias del nuevo colirio con el tratamiento habitual en la actualidad para el glaucoma, que requiere aplicaciones diarias frecuentes, lo que dificulta la adherencia terapéutica.

Además, han añadido que la opción actual puede causar efectos adversos, como la desestabilización de la película lagrimal, un factor que puede desencadenar la aparición de la enfermedad de ojo seco.

Los científicos han probado el colirio desarrollado en estudios 'ex vivo' en ojos de cerdo, que han demostrado un aumento de la penetración ocular del fármaco en comparación con un preparado comercial empleado como referencia. Asimismo, en los estudios 'in vivo' en conejos han registrado mejoras en la estabilidad lagrimal y en los marcadores de salud ocular, a la vez que no han observado signos de daño en la superficie ocular tras su administración a largo plazo.

"Estos resultados subrayan el potencial clínico de esta plataforma nanotecnológica, que ofrece un tratamiento más eficaz y bien tolerado. En futuros estudios los investigadores explorarán también su aplicación en otras enfermedades oculares, incluyendo terapias génicas", ha concluido Brugnera.