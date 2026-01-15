Desarrollan una estrategia para tratar tumores sólidos inspirada en piezas LEGO

Microscopía electrónica de células de cáncer de neuroblastoma tratadas inicialmente con liposomas y posteriormente macrófagos modificados con liposomas. - PUBS.ACS.ORG

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores ha desarrollado una nueva estrategia de tratamiento de neuroblastoma en la que se combina la nanotecnología con la terapia celular y, utilizando liposomas modificados con grupos 'tipo LEGO' o 'moléculas click', son capaces de encontrar y eliminar células de cáncer de manera efectiva.

El cáncer infantil con peor pronóstico y para el que actualmente no se conoce una terapia completamente eficaz es el neuroblastoma. Este tipo de tumor se ha tratado con terapias cuyo principal problema es la falta de selectividad. En el caso concreto de las terapias celulares -que consisten en administrar células vivas capaces de desarrollar una función que las células del paciente no son capaces de hacer-, su principal limitación es que las células que se administran al paciente tienen dificultad para distinguir a las células enfermas, ya que el entorno tumoral es muy diverso.

Ahora, un equipo formado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y de la Unidad de Microscopía Óptica Avanzada del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) combina nanotecnología con terapia celular para encontrar y eliminar células de cáncer, lo que podría incrementar el éxito de los tratamientos.

En los últimos años, la nanotecnología ha experimentado avances muy significativos. Esta ciencia permite, entre otras cosas, diseñar dispositivos a escala nanométrica capaces de ejecutar tareas muy sofisticadas como, por ejemplo, encontrar un determinado tipo de célula entre un conjunto de células diversas, o liberar fármacos exclusivamente dentro de una célula diana. La combinación de estas ventajas que aporta la nanotecnología con el uso de terapias celulares abriría la puerta a que las posibilidades de éxito de los tratamientos se incrementaran notablemente.

Esto es lo que ha conseguido el equipo Nanotecnología Orgánica de la UPM, liderado por el profesor Alejandro Baeza, en colaboración con el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y el ISCIII. Han desarrollado una estrategia que consiste en modificar la superficie de células de neuroblastoma y la superficie de un tipo de células inmunológicas del propio paciente (concretamente, macrófagos) introduciendo grupos químicos en la superficie de estas células capaces de reconocerse entre sí.

Los grupos que se introducen sobre la superficie de los mácrofagos y las células de neuroblastoma pertenecen a un tipo de moléculas que se conocen como 'moléculas click' o 'tipo LEGO'. Estas moléculas encajan entre sí como una llave en una cerradura y solamente se unen al grupo complementario. De esta forma, cuando los macrófagos que porten un tipo de molécula 'click' lleguen al tumor, serán capaces de encontrar inequívocamente a las células tumorales marcadas con el grupo 'click' complementario a través de estas uniones selectivas, de forma similar a como encajan las piezas en un LEGO.

Estas modificaciones superficiales se realizan utilizando nanopartículas liposomales que, además, pueden transportar en su interior fármacos capaces de debilitar o incluso matar a las células tumorales y de activar aún más a los macrófagos respectivamente.

"Esta investigación abre la puerta a terapias mucho más eficaces y selectivas no solo para tratar neuroblastoma sino otros tipos de cáncer, ya que tanto los elementos de reconocimiento de células diana como los fármacos pueden adaptarse en función del tipo de tumor a tratar. De este modo, se mejorará la selectividad de las terapias frente al cáncer y se reducirán las dosis necesarias, lo que reducirá los efectos secundarios", ha señalado Sandra Jiménez Falcao, investigadora de la UPM.