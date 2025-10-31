Infosalus.- Desarrollan un "revolucionario" método para detectar la endometriosis en la sangre menstrual

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores dirigidos por la compañía endogene.bio ha desarrollado un "revolucionario" método para detectar la endometriosis en la sangre menstrual, lo que podría transformar la forma en la que se investiga, diagnostica y trata esta patología, que afecta a un 10 por ciento de las mujeres a través de dolor, fatiga e infertilidad, aunque su diagnóstico suele retrasarse hasta diez años.

El estudio, publicado en el archivo en línea BioRxiv, ha consistido en poner a prueba un proceso diagnóstico que consiste en aislar las células madre derivadas de la sangre menstrual para su análisis, en lugar de analizar células cultivadas, lo que permite preservar la integridad molecular y obtener una visión "más profunda y directa" del comportamiento de la endometriosis.

El trabajo ha sido realizado por investigadores del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y del Hospital Clínic de Barcelona, y ha analizado los perfiles de metilación del ADN de sangre menstrual recién aisladas de 19 pacientes con endometriosis y 23 controles durante la menstruación.

"Al acceder a las señales moleculares de células clave en sangre menstrual, estamos desvelando información sobre la actividad de la endometriosis que antes solo se podía obtener mediante cirugía", ha explicado la cofundadora y directora general de endogene.bio, la doctora María Teresa Pérez Zaballos.

Tras ello, ha explicado que el enfoque demuestra que el perfil de metilación del ADN es una forma "fiable y no invasiva" de diagnosticar la endometriosis, y que los datos respaldan el uso de la sangre menstrual como muestra diagnóstica estable.

TASA DE PRECISIÓN DEL 81%

La doctora Pérez ha detallado que se ha conseguir alcanzar una tasa de precisión del 81 por ciento, y que se ha podido distinguir "claramente" a las participantes con endometriosis de las que no la padecían.

Tras ello, ha señalado que esta técnica permite a los científicos utilizar muestras de sangre menstrual que se pueden obtener con facilidad para diagnosticar y clasificar con precisión la endometriosis, y que es un proceso "significativamente menos invasivo" que el actual, que implica una intervención quirúrgica llamada laparoscopia.

Este tipo de diagnóstico también permite a los científicos desvelar información crucial sobre la biología de la enfermedad que en la actualidad no pueden proporcionar las técnicas de diagnóstico por imagen ni las biopsias.

El equipo investigador cree que esta nueva técnica posibilitará a los médicos detectar la endometriosis mucho antes y sin intervención quirúrgica, reduciendo el tiempo de diagnóstico de la endometriosis a unas pocas semanas.

Además, busca sentar las bases para el desarrollo de terapias específicas dirigidas para tratar los diferentes tipos de endometriosis, pues este método podría facilitar la estratificación de las pacientes en función del comportamiento de la enfermedad y ofrecer un tratamiento personalizado antes de que esta progrese.

"Muchos miembros de nuestro equipo son pacientes de endometriosis, incluida yo misma. Nuestro conocimiento de primera mano sobre los retrasos en el diagnóstico, los puntos ciegos clínicos y el impacto emocional de la endometriosis influye en todas las decisiones que tomamos, desde el diseño de la recogida de muestras hasta las prioridades clínicas", ha subrayado Pérez.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Endometriosis y Trasplante Uterino del Hospital Clínic de Barcelona y coautor de este estudio, el doctor Francisco Carmona, ha manifestado que se trata de un "importante avance" en la comprensión de la biología de la endometriosis.

"Tiene implicaciones de gran alcance: los métodos probados podrían impulsar el desarrollo de la estratificación y el diagnóstico no invasivos de las pacientes, mejores tratamientos y vías de atención personalizadas, transformando la experiencia vivida por las pacientes con endometriosis y la forma en que abordamos su atención", ha agregado.

Los investigadores pretenden validar este enfoque mediante el uso de un grupo más amplio de pacientes, lo que podría ayudar a identificar patrones de la enfermedad y, por tanto, clasificar a las pacientes para ensayos clínicos, orientar el desarrollo de nuevos tratamientos y apoyar enfoques más personalizados para el manejo de la enfermedad.

Este avance ya ha sido reconocido por la industria farmacéutica, y endogene.bio ha comenzado un acuerdo de colaboración con Exeltis, empresa especializada en el desarrollo de terapias transformadoras para la salud de la mujer.