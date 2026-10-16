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MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) ha descendido un 7,9 por ciento en la última semana, hasta situarse en 458,9 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 498,2 de la semana previa, aunque España continúa por encima del umbral epidémico, con una intensidad baja.

Así se desprende del informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), correspondiente a la semana del 5 al 11 de octubre, que ha publicado el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Los datos reflejan la primera disminución de la tasa de IRAs desde que comenzó a despuntar hace un mes, derivando en el inicio de la fase epidémica hace dos semanas.

El porcentaje de positividad registrado en las pruebas realizadas en Atención Primaria (AP) se ha situado en 4,3 por ciento para gripe (3,4% en la semana previa), 18,4 por ciento para SARS-CoV-2 (24,3% en la semana previa) y 0,4 por ciento para virus respiratorio sincitial o VRS (0% en la semana previa).

La incidencia de gripe se ha reducido ligeramente, hasta los 23,8 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la semana anterior era de 25,3 casos, mientras que la de Covid-19 sí ha experimentado una disminución más significativa, del 19,7 por ciento, y se ha situado en 92,4 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 115,1 previos.

El informe apunta que la tasa de síndrome gripal ha sido de 17,1 casos por cada 100.000 habitantes, algo menor a la de la semana previa, cuando la cifra era de 18,2 casos. En el caso de la tasa de Covid, su descenso es notable, con 22,7 casos por cada 100.000 habitantes, un 29,5 por ciento menos con respecto a los 32,2 casos anteriores.

La tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años ha sufrido un incremento del 9,8 por ciento, hasta los 222,4 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 202,5 de la semana previa. La incidencia de VRS se ha estimado en 2,1 casos por cada 100.000 habitantes, cuando era cero la semana anterior.

VIGILANCIA EN HOSPITALES

En cuanto a la situación en hospitales, la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) ha sido de 9,4 casos por cada 100.000 habitantes, inferior a los 10,9 casos por cada 100.000 habitantes de la semana previa.

El porcentaje de positividad ha sido de 4,2 por ciento para gripe (5,5% en la semana previa), 20,9 por ciento para SARS-CoV-2 (24% en la semana previa) y 0,7 por ciento para VRS (0% en la semana previa).

La tasa de hospitalización por gripe se ha estimado en 0,4 casos por cada 100.000 habitantes, igual a la semana anterior. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40 del año, los casos hospitalizados por gripe presentan un 17,9 por ciento de neumonía y un cero por ciento tanto de admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) como de letalidad.

En cuanto a la Covid-19, la tasa de hospitalización se ha situado en 1,7 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una reducción respecto a los 2,3 casos de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por Covid-19 presentan un 21,4 por ciento de neumonía, un 2,1 por ciento de admisión en UCI y un 8,3 por ciento de letalidad.

Para VRS, la tasa de hospitalización se ha estimado, igual que la semana previa, en cero casos. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un cero por ciento de neumonía, admisión en UCI y letalidad.

Por último, el informe del ISCIII muestra, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), que en la semana 41 del año se han observado 7.255 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 7.808.