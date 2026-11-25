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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y de la Universidad de Stanford (EEUU) ha descubierto un nuevo aspecto del proceso de replicación del ADN que podría abrir la puerta a bloquear la proteína PRIMPOL, que ayuda a las células cancerosas a resistir tratamientos como la quimioterapia.

Así, el nuevo resultado, publicado en la revista 'Nature', puede abrir vías a futuros tratamientos contra el cáncer. En concreto, los grupos de Juan Méndez en el CNIO, y Gheorghe Chistol en la Stanford School of Medicine, investigan la proteína llamada PRIMPOL que consigue que la replicación del ADN pueda progresar incluso cuando hay errores.

Según explican desde el CNIO, los fallos en el ADN de las células tumorales pueden haber sido inducidos por el propio tratamiento, así que PRIMPOL estaría ayudando al cáncer a seguir replicándose y sobrevivir. Hace años que se investiga cómo evitar esto bloqueando a PRIMPOL.

Ahora, los grupos del CNIO y Stanford han descubierto que PRIMPOL necesita otra proteína, llamada CMG, para llevar a cabo su función. Actuar sobre CMG podría ser la forma de bloquear PRIMPOL. "Se están encontrando tumores, como algunos subtipos de leucemia mieloide aguda (AML), que se vuelven resistentes al tratamiento por la alta actividad de PRIMPOL", ha señalado Méndez, jefe del grupo de Replicación de ADN del CNIO.

"En estos casos inhibir su función puede mejorar la eficacia de los tratamientos. En mi laboratorio llevamos varios años intentando encontrar inhibidores y está resultando difícil. Ahora se abre la posibilidad de inhibir PRIMPOL a través de su interacción con CMG", ha añadido el investigador.

VER EL ADN REPLICÁNDOSE EN TIEMPO REAL

El equipo empleó técnicas de microscopía avanzada para visualizar en tiempo real la replicación del ADN. Es algo equiparable a espiar lo que ocurre en el cuerpo billones de veces al día, una compleja maquinaria de dimensiones nanométricas, formada por decenas de proteínas, que durante horas se dedica a copiar el ADN en el núcleo de nuestras células, apuntan desde el CNIO.

Los investigadores fijaron sobre una superficie de cristal moléculas individuales de ADN, y les añadieron determinadas proteínas que inician la replicación y hacen que el proceso emita luz fluorescente. En microscopios específicos es posible así ver cuándo la copia se para o se reanuda, y medir la velocidad de replicación.

"En este trabajo encontramos cómo la proteína PRIMPOL elige los sitios donde tiene que actuar y cómo se posiciona molecularmente para hacer su trabajo de manera correcta", ha indicado Méndez, que ha añadido que "esto lo hace gracias a una interacción física con otra proteína que participa en la replicación del ADN, la helicasa CMG".

"Esta interacción entre PRIMPOL y CMG no sólo sirve para determinar dónde tiene que actuar PRIMPOL, sino también para permitir la coordinación con las ADN polimerasas que pueden continuar la replicación de manera rápida y eficiente", ha agregado Méndez.

El grupo en el CNIO ya usa modelos de inteligencia artificial para tratar de crear compuestos que actúen sobre CMG y PRIMPOL. En el estudio han participado Elena Blanco-Romero y Roberto Masdemont-Maestro, por parte del CNIO, y Jinho Park y Luke Lynch, de la Universidad de Stanford.