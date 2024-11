La desnutrición relacionada con la enfermedad puede incrementar el coste sanitario en 1.143 millones de euros anuales

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) es una entidad clínica con alta prevalencia a nivel hospitalario, que puede incrementar el coste sanitario en 1.143 millones de euros anuales, según han señalado expertos durante un acto llevado a cabo en el Congreso de los Diputados, en el marco de la Semana de la Desnutrición.

Durante la jornada, que ha reunido a clínicos expertos en nutrición clínica, presidentes de las principales sociedades científicas, representantes de asociaciones de pacientes, junto con responsables políticos y gestores de la atención sanitaria, se ha recordado que, en España, la DRE afecta a 1 de cada 4 pacientes hospitalizados.

En el caso de pacientes oncológicos, a 1 de cada 3, con una mayor incidencia en tumores digestivos (50%), de cabeza y cuello (46%) y pulmón (40%). "Hay evidencia de que el tratamiento nutricional en el domicilio reduce más del 27% las hospitalizaciones y un 26% los días de hospitalización. Se estima que cada paciente con DRE que recibe el tratamiento nutricional una vez que es dado de alta de un hospital genera ahorros para el sistema de salud de aproximadamente 3.200euro", señala la doctora Irene Bretón, miembro del Consejo Asesor del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

En la actualidad, no existe una estrategia nacional que aborde la desnutrición, lo que deriva en un problema para los pacientes. Por ello, en el transcurso del acto, los representantes de las principales sociedades científicas y asociaciones de pacientes involucradas han querido resaltar que la política de salud pública debe considerar el cuidado nutricional como parte del proceso holístico con enfoque en el paciente, con el objetivo de prevenir y tratar enfermedades relacionadas la desnutrición y mejorar los resultados clínicos. Además, han expuesto que la normativa en torno a la nutrición clínica de los pacientes necesita una actualización de manera urgente.

Para la presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE), la doctora Julia Álvarez, "resulta imperativo" actualizar la normativa que regula las prestaciones en materia de nutrición enteral domiciliaria (Real Decreto 1030/2006).

"Esta regulación se ha quedado obsoleta a la luz de la evidencia científica ya que no incorpora las patologías en las que el tratamiento de la DRE es eficaz y coste efectivo. Por otro lado, también se genera inequidad entre los ciudadanos de distintas comunidades autónomas, de tal manera, que en la actualidad un ciudadano con la misma patología que otro, puede tener o no un tratamiento nutricional financiado o no dependiendo de su código postal", añade la experta.

IMPACTO EN PACIENTES CON CÁNCER Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

La DRE produce cambios en la composición corporal, como son la pérdida de peso, pérdida de masa muscular y masa grasa. La coexistencia de la desnutrición asociada a la patología de base es un factor pronóstico negativo que lleva a lograr peores resultados clínicos en estos pacientes, y a una mayor frecuencia de problemas adicionales como infecciones, caídas, pérdida de movilidad y peor respuesta a los tratamientos, aumenta la tasa de reingresos, la estancia hospitalaria y la mortalidad. Los expertos, reunidos en esta jornada, apuntan a que la DRE está infravalorada e inadecuadamente tratada.

En palabras del doctor Andrés Muñoz, Servicio de Oncología Médica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon. Miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) "la desnutrición tiene un impacto significativo en los pacientes con cáncer en múltiples aspectos".

Concretamente, impacta en la mortalidad ya que se asocia a una disminución en la supervivencia independientemente del estadio y del tipo de tumor, deteriora significativamente la calidad de vida de los pacientes, limitando su capacidad funcional, empeora la tolerancia a los tratamientos oncológicos (cirugía, quimioterapia, radioterapia, etc.) e incrementa el riesgo de infecciones y el aumento, tanto del número de ingresos hospitalarios, como la duración de los mismos. En este contexto, como especialistas consideran que se debe realizar un cribado nutricional continuo para dar soporte nutricional precoz a estos pacientes durante el tratamiento y a lo largo de su enfermedad".