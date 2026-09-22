El diagnóstico molecular, "esencial" en cáncer colorrectal metastásico y en la mejora de su supervivencia hasta el 90% - PIERRE FABRE

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, la doctora Encarnación González Flores, ha destacado la importancia del diagnóstico molecular en cáncer colorrectal metastásico desde el inicio, ya que la Medicina personalizada que representa es "esencial" y ha supuesto un cambio de paradigma en el que "la supervivencia puede llegar hasta el 90 por ciento si se detecta en estadios iniciales o muy localizados".

"Estamos contentos de donde estamos", ya que "hemos avanzado mucho", ha señalado con motivo de una presentación organizada por la compañía farmacéutica Laboratorios Pierre Fabre sobre el nuevo estándar basado en la Medicina de precisión, en la que ha señalado que la mejora se ha producido también "por la incorporación de nuevas estrategias terapéuticas" dirigidas tras el empleo de biomarcadores.

La también vocal del Comité Científico del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) ha empleado el condicional en relación con la posibilidad de que haya hospitales en la actualidad que estén usando tratamientos "que no son eficaces". "No podemos empezar un tratamiento sin disponer de la biología molecular y del subtipo que tenemos delante", ha explicado al respecto.

"Es imprescindible tener un panel mínimo" de mutaciones, y es que "necesitamos, mínimo, una serie de biomarcadores que vienen en las guías", ha continuado, para añadir que no se puede tardar "más de una semana" hasta obtener el resultado de detección, el cual aporta la información para emplear inmunoterapia, tratamientos dirigidos u otras opciones. Por ello, ha insistido en obtener el diagnóstico "en tiempo y forma" para "utilizar el tratamiento adecuado".

González Flores, quien ha manifestado que, tras ello, se debe "tender a una secuenciación masiva", ha declarado que, en virtud del nuevo estándar, no se está tratando a todos los pacientes por igual, sino que se está haciendo "a cada paciente en concreto", ya que ya no existe "una enfermedad única", sino "distintos subtipos marcados por las características moleculares del tumor".

SEGUNDA CAUSA DE MUERTE POR ENFERMEDAD ONCOLÓGICA EN ESPAÑA

En este sentido, ha puesto de relieve que es "ya anecdótico" no emplear el diagnóstico molecular en cáncer colorrectal metastásico en los hospitales españoles. Por ello, ha destacado que son "importantísimos" los comités multidisciplinares y los moleculares en la enfermedad, que es la segunda causa de muerte por cáncer en España y en la que solo el 40 por ciento de la población diana participa en la prueba de cribado de test de sangre oculta en heces.

Como ejemplo de ello, ha expuesto el beneficio que aporta el medicamento encorafenib -comercializado por Laboratorios Pierre Fabre como 'Braftovi'- en cáncer colorrectal metastásico. El compuesto aporta "un tratamiento personalizado en un subgrupo de pacientes con una mutación concreta, la BRAF V600E", que se da "en entre un 8 y un 12 por ciento de los pacientes" y que es "de especial agresividad" y "de peor pronóstico", ha explicado.

Los pacientes señalados eran tratados, "hasta ahora, con estrategias terapéuticas estándar de quimioterapia más un fármaco añadido", lo que ofrecía "resultados muy pobres". No obstante, ha citado un estudio reciente que compara esta combinación con encorafenib -que se administra por vía oral- y que muestra una mejora en la supervivencia libre de progresión de siete a 13 meses y en la global de un año a 30 meses.

En la misma línea se ha mostrado la representante de Cáncer de Colon y Recto España (CoRRE), Begoña Barragán, quien también es la presidenta del Grupo Español de Pacientes Con Cáncer (GEPAC) y que ha señalado que "una de las mayores reivindicaciones siempre ha sido que haya equidad" en el diagnóstico y el tratamiento. El objetivo es "ser tratados con lo último que tenemos en nuestro país", pero "muchas veces esa equidad no es real", ha expuesto.

EL PRIMER TRATAMIENTO ES FUNDAMENTAL

"Es bonito ver todos los avances que han llegado, pero ahora viene la dificultad: cómo conseguimos que el paciente llegue al diagnóstico", ha sostenido, para añadir que se necesita "agilidad". "De ese diagnóstico correcto puede depender mucho, incluso la vida del paciente", ya que "ese primer tratamiento es fundamental para la evolución de toda la enfermedad", ha manifestado.

Tras señalar que es requerible "la complicidad total de los oncólogos", ya que son los que "tienen que informar", ha incidido en que "todavía se dan diagnósticos por oncólogos no especialistas". Ante ello, González Flores ha insistido en que el diagnóstico molecular "debe estar hecho desde el inicio y de forma precoz".

Al respecto del nuevo paradigma en el abordaje de la enfermedad oncológica, el responsable de la Oficina Autonómica de Medicina Predictiva, Personalizada y Terapias Avanzadas de la Comunidad Valenciana, el doctor Juan Eduardo Megías, ha expuesto el trabajo que se realiza en el centro, que cuenta con una red que organiza la detección personalizada a través de seis nodos y una plataforma genómica.

En ella "se vuelca toda la información genética de los distintos nodos y busca no solo ser un repositorio de manera estructurada, sino también mejorar todo el sistema de trazabilidad de muestras", ha proseguido, al tiempo que ha afirmado que permite "acortar tiempos". Junto a ello, "a la larga, sirve para generar conocimiento e investigación", ha enfatizado.

Por último, Megías, que ha apuntado la relevancia de contar con "un circuito homogéneo y claramente establecido", ha retomado el asunto central del nuevo estándar de abordaje al afirmar que "el diagnóstico genético y molecular debería no estar en más de 14 días". No solo es importante "que se sepan los biomarcadores", también "saber cuando realizarse, cómo tiene que tomarse esa muestra" y "cómo tiene que ser esa preanalítica", ha finalizado.