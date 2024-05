Infosalus.- Diagnóstico precoz y adherencia al tratamiento pueden evitar el 50% de las muertes a 5 años por insuficiencia cardiaca

Una mujer con cáncer de mama tiene más probabilidades de morir por insuficiencia cardiaca que por cáncer



MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diagnóstico precoz y la adherencia al tratamiento son clave en el abordaje de la insuficiencia cardiaca (IC) ya que, si esta no se trata a tiempo y de la forma adecuada, el 50 de los pacientes fallecen a los cinco años, según ha señalado el presidente de la Asociación Insuficiencia Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y cardiólogo en el Hospital Virgen Rocío de Sevilla, el doctor Alejandro Recio, apuntando que, a día de hoy, "los nuevos tratamientos pueden mejorar el pronóstico, siempre y cuando se actúe a tiempo y se consulte rápido".

Así lo ha explicado durante el Desayuno 'Analizando el impacto de la insuficiencia cardiaca', organizado por la SEC este martes para abordar el impacto que tiene esta enfermedad y la necesidad de prestar atención a la sintomatología para evitar su evolución.

"La IC es un problema donde el corazón no puede lanzar la sangre suficientes para llevar los nutrientes al resto del cuerpo. El paciente se ahoga, le cuesta hacer su vida normal, empieza a retener líquidos, etc. Se considera una auténtica epidemia, es la primera causa de ingresos en pacientes de más de 65 años y tiene una mortalidad muy alta", ha detallado el doctor Recio.

Actualmente en el mundo hay 26 millones de personas afectadas por insuficiencia cardiaca, y 770.000 afectados en España, lo que suponen el 5-7 por ciento de los mayores de 45 años, aunque es una enfermedad muy asociada al envejecimiento por lo que la mayoría de los afectados son mayores de 65 años. Además, afecta mucho a la mortalidad puesto que una de cada diez personas van a fallecer antes de recibir el alta, en el primer año fallecen el 20 por ciento y a los cinco años el 50 por ciento, si no han recibido el tratamiento adecuado.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería de Málaga, Conchi Cruzado, ha explicado que los síntomas de una insuficiencia cardiaca incluyen "cansancio, sensación de que te pesan los brazos y las piernas, sensación de falta de aire, que cuesta subir escaleras, atarse los zapatos, etc, sensación de falta de aire al tumbarse en la cama, retención de líquidos en las piernas o en la tripa, etcétera".

Las causas de la insuficiencia cardiaca son "fundamentalmente dos: la hipertensión arterial y los problemas coronarios", aunque también influyen los hábitos de vida como el alcohol ya que, "una toma mantenida durante mucho tiempo en cantidades no muy elevadas puede producir en una persona propensa casos de IC", ha explicado el jefe de sección de insuficiencia cardiaca en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, Manuel Anguita. "La hipertensión arterial explica el 70-75 por ciento de los casos de insuficiencia cardiaca", ha añadido.

Asimismo, los expertos han resaltado que es, aunque los síntomas son muy similares en los hombres y en las mujeres, es una enfermedad más frecuente en las mujeres y el pronóstico es "un poco peor", además de que el deterioro de la calidad de vida es "mucho mayor en mujeres que en hombres", por eso también es "clave adelantarse a que el deterioro sea irreversible".

Por otro lado, una de las causas de padecer insuficiencia cardiaca son los tratamientos del cáncer como la quimioterapia ya que estos son "cardiotóxicos" y pueden dañar el corazón. "Una mujer con cáncer de mama tiene más probabilidades de morir por insuficiencia cardiaca que por el cáncer", ha recalcado el doctor Alejandro Recio, incidiendo en la necesidad de prestar más atención a esta enfermedad, igual que se hace con otras como el cáncer.

Este es el caso de Soledad Galán, paciente de IC que ha contado su testimonio durante el encuentro destacando el gran impacto que tiene esta enfermedad en su calidad de vida sobre todo por el cansancio que produce. "Mi insuficiencia cardiaca vino derivada por la quimioterapia y los tratamientos dañaron el corazón. A veces los pacientes somos indolentes, en la IC el desconocimiento hace que no lo tomes tan en serio, hay que tomar las riendas de la enfermedad y tomarse la medicación", ha declarado Galán.

LOS NUEVOS TRATAMIENTOS Y LAS UNIDADES DE IC: CLAVES EN EL ABORDAJE

La falta de conocimiento sobre la insuficiencia cardiaca y su impacto en la calidad de vida hace que, en muchas ocasiones, los especialistas tarden en diagnosticarla y los pacientes no sean adherentes al tratamiento porque no lo consideran "tan relevante". "El propio personal sanitario a veces no le damos la suficiente importancia a la sintomatología de la IC", ha apuntado el doctor Aejandro Recio.

En este contexto, el doctor Recio ha resaltado que "la creación de unidades de insuficiencia cardiaca y los nuevos tratamientos han cambiado totalmente el paradigma y la manera de ver la enfermedad y de tratar a los pacientes" ya que, "instruye a los pacientes de la gravedad de la enfermedad" y esto hace que "la falta de adherencia caiga muchísimo porque les haces ver la enfermedad, igual que en el cáncer, que los pacientes se toman el tratamiento porque conocen la gravedad".

"En cuestión de 2-3 meses los pacientes pueden recuperar la contracción del corazón. Con los diferentes tratamientos disponibles podemos bloquear cinco vías y se puede controlar la enfermedad", ha declarado.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 'NO DEJES QUE SE APAGUE'

En este contexto y con el objetivo de potenciar el mensaje de que un diagnóstico precoz es un tratamiento precoz, la Sociedad Española de Cardiología ha creado la campaña 'No dejes que se apague', con el trasfondo de "no dejar que el corazón se apague" tratando la IC a tiempo y tratándola adecuadamente.

Se trata de una campaña audiovisual a través de la que la Sociedad difundirá videos explicativos sobre la enfermedad y con los testimonios de diferentes pacientes.