Infosalus.- Diseñan una hoja de ruta con las prioridades en investigación clínica para frenar la resistencia a antibióticos

Archivo - Detección de la resistencia a los antimicrobianos mediante la prueba de difusión de Kirby Bauer - ISTOCK/ NICOLAE MALANCEA - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) ha liderado el desarrollo de una hoja de ruta para la investigación clínica frente a la resistencia a los antibióticos, que incluye entre sus prioridades las infecciones causadas por enterobacterias, 'Pseudomonas aeruginosa' y 'Acinetobacter baumannii'.

Un total de 60 expertos internacionales han participado en la elaboración de este listado de prioridades, que busca servir como orientación para frenar una "emergencia global" como la resistencia a antibióticos, que impacta en la salud pública, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, la economía y la sociedad en su conjunto.

El trabajo, publicado en 'Journal of Infection and Public Health', identifica microorganismos clave, síndromes clínicos, poblaciones diana con mayores necesidades no cubiertas y los antibióticos específicos sobre los que se debe centrar la atención, adoptando de este modo un enfoque más amplio que otras listas reconocidas, como la Lista de Patógenos Bacterianos Prioritarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre sus resultados, destaca la necesidad de priorizar las infecciones más graves causadas por bacterias resistentes a múltiples antibióticos, entre ellas algunas frecuentes en hospitales, como 'Enterobacterales', 'Pseudomonas aeruginosa' o 'Acinetobacter baumanii'. También señala cuadros clínicos graves en los que aún hay poca evidencia sobre el tratamiento más eficaz, como las infecciones por bacterias multiresistentes en la sangre (bacteriemias), la neumonía adquirida en el hospital, la endocarditis o la fiebre neutropénica.

Respecto a la población diana, el trabajo recoge una alta prioridad en pacientes críticos, pacientes con agentes biológicos, personas mayores de 65 años, pacientes obesos, receptores de trasplante de órgano sólido, neoplasias hematológicas, pacientes oncológicos de órgano sólido y pacientes neutropénicos con un recuento de neutrófilos ingerior a 500 por microlitro.

Para determinar estas prioridades, los expertos internacionales en enfermedades infecciosas y resistencia antimicrobiana respondieron a una encuesta basada en metodología Delphi que se llevó a cabo entre enero y septiembre de 2024. Tras varias rondas de consulta y discusión, se alcanzó un alto grado de consenso, lo que permitió definir un conjunto de prioridades consideradas especialmente urgentes y con mayor potencial impacto clínico.

La hoja de ruta definida pretende actuar como una herramienta práctica que oriente el diseño de futuros ensayos clínicos aleatorizados, especialmente aquellos basados en enfoques innovadores de medicina personalizada, como los ensayos adaptativos. El objetivo es facilitar estudios más eficientes, comparables y alineados con las necesidades reales de la práctica clínica.

"Los resultados obtenidos ofrecen una hoja de ruta consensuada que puede contribuir de forma decisiva a mejorar la investigación clínica y, en última instancia, el abordaje de las infecciones por microorganismos multirresistentes", ha subrayado el grupo de investigación.

El trabajo forma parte del proyecto MePRAM del CIBER, una iniciativa nacional que apuesta por una estrategia integral frente a la resistencia a los antimicrobianos, combinando diagnóstico avanzado, nuevas tecnologías, investigación clínica y modelos innovadores de ensayo.

El proyecto MePRAM está financiado a través de la convocatoria de Medicina de Precisión y Personalizada del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con un presupuesto total de 4.339.500 euros para tres años (2023-2026).