El doctor Valentín Fuster recibe el Premio de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis

La Sociedad Internacional de Aterosclerosis ha otorgado el Premio Antonio M. Gotto Jr. en Investigación de Aterosclerosis al director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), presidente del Mount Sinai Fuster Heart Hospital y Médico Jefe del Mount Sinai Hospital, el doctor Valentín Fuster, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la comprensión y tratamiento de la aterosclerosis.

El galardón fue entregado por el presidente de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis, Peter Libby, durante la ceremonia inaugural del Simposio Anual de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis en Omán. Además, este premio reconoce las aportaciones del doctor Fuster a la comprensión de la progresión, prevención y tratamiento de la aterosclerosis. "Estoy muy agradecido por este reconocimiento, especialmente por la colaboración de mis colegas que han trabajado conmigo en este proyecto de investigación", ha señalado el doctor.

A lo largo de los últimos cuarenta años, el trabajo del doctor Fuster ha estado centrado principalmente en la aterosclerosis, produciendo un impacto significativo en la salud global. Su investigación abarca estudios mecanicistas fundamentales, avances en diagnóstico y tratamiento, y la búsqueda de soluciones para la crisis mundial de salud pública relacionada con las enfermedades no transmisibles, mediante enfoques preventivos innovadores y estrategias terapéuticas más accesibles. Los logros del experto han transformado la práctica médica a nivel mundial.

Su investigación pionera sobre el papel de la inflamación y la trombosis en la aterosclerosis ha llevado a avances cruciales en diagnóstico y tratamiento. Entre sus muchos descubrimientos, identificó que las plaquetas desempeñan un papel fundamental en la trombosis coronaria y en las obstrucciones, y fue el primer investigador en emplear la aspirina en enfermedades cardíacas, específicamente para prevenir la oclusión tras una cirugía de 'bypass'.

Además, su investigación demostró que los inhibidores del ciclo celular pueden reducir el estrechamiento de una arteria coronaria previamente bloqueada después de haber sido tratada con un 'stent (restenosis in-stent coronaria).

Del mismo modo, Velentín Fuster ha desarrollado técnicas de imagen de alta resolución no invasivas que han permitido monitorizar los efectos biológicos de las estatinas sobre las placas ateroscleróticas, descubriendo que ciertos medicamentos están asociados con una regresión significativa de las lesiones ateroscleróticas.

El experto ha sido un impulsor clave en el desarrollo de una "polipíldora" cardiovascular: una única pastilla que combina tres medicamentos habitualmente administrados por separado, demostrando ser eficaz en la prevención de eventos cardiovasculares adversos secundarios en personas que han sufrido un infarto previo. Junto con su equipo, Fuster mostró que esta polipíldora reduce la mortalidad cardiovascular en un 33 por ciento en esta población.

Este medicamento ha sido recientemente incluido en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud y está a la espera de la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Además de estos avances, Velentín Fuster ha diseñado, desarrollado e implementado programas de educación en salud a nivel mundial, que han tenido un impacto positivo en la sociedad y promovido hábitos saludables en comunidades desfavorecidas, con mayor riesgo de enfermedades cardíacas.

Por otro lado, su investigación sobre el origen de los eventos cardiovasculares, que ha contribuido significativamente a la mejora del tratamiento de los pacientes con infarto, fue reconocida en 1996 con el Premio Príncipe de Asturias en Investigación Técnica y Científica, el galardón más prestigioso otorgado en España.

En junio de 2011, recibió el Gran Premio Científico del Instituto de Francia por su investigación traslacional sobre la enfermedad aterotrombótica. Recientemente, fue galardonado con el Premio Prince Mahidol en Tailandia por su contribución vital a la medicina a lo largo de su c'rrera, y en 2022, el Colegio Americano de Cardiología instituyó el "Premio Valentín Fuster en Ciencia e Innovación', que se entregará anualmente a un solo médico durante los próximos 13 años.

Además, ha sido reconocido con el Premio a la Trayectoria de la World Heart Federation. El experto también ha recibido los más altos premios de investigación de las principales organizaciones cardiovasculares: la American Heart Association, el American College of Cardiology, la European Society of Cardiology y la Interamerican Society of Cardiology.