La doctora Marta Dafne Cabañero Navalón, ganadora del Premio Sanitas MIR 2024

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La especialista en medicina interna del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, la doctora Marta Dafne Cabañero Navalón, ha sido galardonada con el Premio Sanitas MIR 2024, cuya entrega se ha realizado este martes en la 28ª edición de estos premios que tienen como objetivo valorar la labor de los médicos internos residentes en España, tanto a nivel formativo como profesional.

La especialista es valenciana y se ha formado en Medicina Interna en la Universidad de Valencia. En su tesis doctoral, Estudio multicéntrico de la fisiopatología de la Inmunodeficiencia Común Variable con hiperactivación del Sistema Inmune y Enfermedad Pulmonar Intersticial Granulomatosa Linfocítica como modelo de disinmunidad, obtuvo la calificación 'Cum Laude'.

Asimismo, ha formado parte en más de 30 publicaciones científicas, y participa como investigadora principal del proyecto 'Caracterización genómica y clínica de la Inmunodeficiencia Común Variable: hacia un enfoque terapéutico personalizado (G-IDCV)'.

En cuanto a los accésits, el primero ha sido otorgado a la especialista en neurología del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Barcelona, Neus Rabaneda Lombarte. La doctora se graduó en Biomedicina y Medicina por la Universitat de Barcelona y ha participado en más de 15 publicaciones científicas.

Del mismo modo, recibió una calificación 'cum laude' en su tesis doctoral, Doctorado Internacional en Biomedicina: 'Brain immune response as therapeutic target in the treatment of Parkinson's disease'.

El segundo accésit ha recaído en el especialista en dermatología médico-quirúrgica del Hospital Universitario Ntra. Señora de Valme de Sevilla, Juan Manuel Morón Ocaña. El doctor, que se formó en la Universidad de Sevilla, cuenta con más de 15 publicaciones científicas y logró un sobresaliente en su tesis doctoral, Estudio de las características clínicas e histológicas y del manejo terapéutico del melanoma cutáneo primario en personas mayores en el área de gestión sanitaria sur de Sevilla.

PREMIOS EN ENFERMERÍA, 3ª EDICIÓN PREMIOS SANITAS EIR

La ganadora ha sido Sandra Caloca Amber, oriunda de Santander y especialista en enfermería familiar y comunitaria de la Unidad Docente Multiprofesional Atención Familiar y Comunitaria Mutua Terrassa de Barcelona. Es graduada en Enfermería por la Universidad de Cantabria y ha estudiado un Máster Universitario en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias, por el cual recibió el Premio extraordinario de fin de máster por parte de la Universidad de León.

Su tesis doctoral, Análisis del impacto de la respuesta psicofisiológica y las competencias socioemocionales sobre el rendimiento de estudiantes de enfermería en entornos de simulación clínica, obtuvo mención 'cum laude'.

En este caso, el primer accésit ha sido para la especialista en enfermería de salud mental de la UDM Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora, Paula Gutiérrez Báez. Realizó su formación en la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora y, durante el período de formación postgrado, ha recibido premios como la Beca Respira presentación comunicación congreso nacional SEPAR o el Premio mejor póster V congreso internacional Silver Economy, entre otros. Además, ha participado en 10 congresos y 5 publicaciones científicas.

Por su parte, el segundo accésit ha recaído el especialista en enfermería pediátrica del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, en Pablo Buck Sainz Rozas. En el transcurso de su formación postgrado, obtuvo la beca III Edición de los premios nacionales de investigación del Consejo General de Enfermería. También ha formado parte de 10 congresos y 9 publicaciones científicas.

"Destacar el talento y la trayectoria de los mejores médicos y enfermeras especialistas se ha convertido en nuestra forma de reconocer esa valía, porque su esfuerzo, dedicación y compromiso con la sociedad son ejemplo a seguir", ha concluido el presidente de Fundación Sanitas, Iñaki Peralta.