Archivo - Toothache. Woman suffering from tooth pain Dolor de muelas. Mujer que sufre de dolor de dientes - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ANETLANDA - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Periodoncia y Endodoncia de la compañía Vitaldent, la doctora Eva Victoria Lago, ha señalado que el dolor dental está estrechamente relacionado con enfermedades bucodentales no tratadas, ya que, "en la mayoría de los casos, es el resultado de un proceso patológico que ha ido evolucionando de forma silenciosa durante semanas o incluso meses".

"El dolor de muela no aparece de un día para otro", ha declarado la representante de esta entidad, coincidiendo con la conmemoración, este lunes, 9 de febrero, del Día Mundial de esta afección. "Cuando el paciente acude a consulta por dolor, normalmente la enfermedad ya ha alcanzado el nervio dental o los tejidos profundos, lo que obliga a realizar tratamientos más complejos", ha explicado.

Así, entre las causas más habituales del dolor dental se encuentran las caries profundas, las infecciones, las fracturas dentales y las enfermedades periodontales, patologías que pueden desarrollarse sin manifestar síntomas en sus fases iniciales, lo que provoca que muchas personas retrasen la visita al dentista hasta que el dolor se vuelve intenso o persistente.

"Es un error muy común esperar a que duela para pedir cita", ha aseverado Lago, quien ha agregado que "la prevención y las revisiones periódicas son fundamentales para detectar los problemas a tiempo y evitar el dolor". De hecho, el dolor de muela sigue siendo uno de los principales motivos de consulta en el dentista, especialmente en situaciones de urgencia.

CONSECUENCIAS DE POSPONER EL TRATAMIENTO

Por ello, desde Vitaldent han insistido en la importancia de concienciar sobre las consecuencias de posponer el tratamiento, ya que la evidencia clínica muestra que no solo intensifica el dolor y el malestar, sino que también eleva el riesgo de infecciones, aumenta la probabilidad de pérdida de piezas dentales y obliga a recurrir a tratamientos más invasivos y prolongados.

Cuando se deja avanzar un problema dental, "las opciones terapéuticas se reducen y el impacto en la calidad de vida del paciente es mucho mayor", ha continuado Lago, quien ha sostenido también que la boca "es una parte fundamental de la salud general y no debería doler". A raíz de ello, se anima a estar atentos a síntomas como sensibilidad persistente al frío o al calor, molestias al masticar, inflamación de encías o sangrado frecuente, incluso cuando no existe dolor intenso.