MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de salud y cuidado bucodental Donte Group y el de oftalmología Miranza han firmado un acuerdo de colaboración que afianza su "compromiso con la salud bucodental y ocular" y que tiene por objetivo trasladar a la sociedad que "cuidar la salud bucodental es también cuidar la salud general".

Según han señalado las compañías en un comunicado, "la salud bucodental y la ocular están más conectadas de lo que podría parecer a primera vista" y "se ha demostrado que las enfermedades periodontales que provocan inflamación crónica de las encías, como la periodontitis, no solo afectan a la boca, sino que también se relacionan con distintos problemas oftalmológicos".

En el marco de este acuerdo, los miembros de ambas empresas y sus familiares directos podrán disfrutar de beneficios exclusivos. El CEO de Miranza, Ramón Berra, ha asegurado que "esta colaboración permite no solo ofrecer servicios de excelencia en cada especialidad, sino también transmitir a la sociedad la importancia de un enfoque preventivo e integral de la salud".

"Al combinar conocimientos y recursos, podemos acercar a nuestros respectivos equipos un cuidado personalizado, con beneficios concretos que facilitan la prevención, la detección temprana y la mejora de la calidad de vida. Creemos que alianzas como esta son fundamentales para promover un bienestar completo, recordando que cuidar de nuestra boca también puede contribuir a mantener nuestros ojos sanos y viceversa", ha indicado.

Esta colaboración entre ambos grupos se extiende a todas las marcas de Donte Group. Moonz, Vitaldent y Maex ofrecerán beneficios para el colectivo Miranza en sus clínicas.

Por último, el CEO de Donte Group, Javier Martín, ha afirmado que "esta alianza refuerza su visión de salud integral. "Colaborar con Miranza nos permite acercar este enfoque a la sociedad, ofreciendo recursos y atención de calidad a quienes forman parte de este colectivo. Aunque se trate de otra especialidad, nos enorgullece trabajar con un grupo que comparte nuestros valores de excelencia clínica, calidad asistencial y compromiso con el paciente. Creemos que alianzas como esta son clave para fomentar un cuidado centrado en la persona y promover la salud más allá de cada especialidad", ha señalado.