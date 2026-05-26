Las dos personas aisladas en el Hospital Gómez Ulla con hantavirus se mantienen asintomáticas

Fachada del Hospital Gómez Ulla, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). García ha alertado del despido inminente de 200 trabajadores temporales en el Hospital Gómez Ulla. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que los dos casos positivos por hantavirus, que se encuentra aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, se encuentran asintomáticos.

Este lunes se informaba de un nuevo positivo tras la última prueba PCR entre los 13 españoles que permanecían aislados en cuarentena; la persona contagiada ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) donde permanece "bajo supervisión" con "medidas de bioseguridad".

De este modo, permanece junto al pasajero español de 70 años, el primer caso identificado procedente del crucero 'MV Hondius', el pasado 12 de mayo.

Sanidad ha aclarado que, debido a la cuarentena y al aislamiento de los pasajeros, estos casos no suponen un riesgo para la población general "ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha".