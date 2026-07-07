El ECDC aconseja tomar precauciones contra mosquitos y garrapatas para disfrutar del verano

Archivo - La enfermedad transmitida por una garrapata que lleva años circulando en españa - LADISLAV KUBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha aconsejado que se tomen precauciones contra las picaduras de mosquitos y garrapatas, debido a las enfermedades que pueden transmitir, para disfrutar del verano con seguridad.

El ECDC ha destacado que el verano ofrece oportunidades para viajar, pasar más tiempo al aire libre y conectar con familiares y amigos, pero precisamente esta combinación, junto a las temperaturas más cálidas y los cambios en condiciones ambientales, aumentan el riesgo de contraer enfermedades infecciosas.

Por ello, ha instado a seguir algunas medidas de prevención sencillas para evitar, por ejemplo, las enfermedades transmitidas por mosquitos, entre las que se encuentran el dengue, el chikungunya y la infección por el virus del Nilo Occidental, que se están convirtiendo en una "preocupación creciente" para la salud pública en Europa.

Si bien el dengue y el chikungunya siguen asociándose principalmente con los viajes internacionales, el ECDC ha apuntado que la transmisión local es cada vez más frecuente en algunas zonas de Europa donde ya están presentes los mosquitos que transmiten estos virus. Como ejemplo, ha señalado que el virus del Nilo Occidental ya está en varios países europeos.

En este contexto, ha instado a los viajeros a consultar las recomendaciones sanitarias antes de partir y tomar medidas para prevenir las picaduras. Asimismo, ha señalado que aquellas personas que viven en zonas donde abundan estos mosquitos pueden contribuir a reducir el riesgo evitando que se reproduzcan dentro y alrededor de sus hogares y jardines.

El ECDC también ha advertido sobre las garrapatas, que están presentes en muchas partes de Europa y pueden transmitir la enfermedad de Lyme y la encefalitis transmitida por garrapatas (ETG). Frente a esto, ha aconsejado usar repelente de insectos, vestir ropa protectora y revisarse a uno mismo, a los niños y a las mascotas en busca de garrapatas después de realizar actividades al aire libre. Además, ha recordado que existe una vacuna contra la ETG.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades ha puesto el foco en otros posibles peligros, como aquellos derivados de la alimentación. A este respecto, ha recordado que los alimentos contaminados pueden tener una apariencia, sabor y olor normales.

Para evitar riesgos de infección, ha aconsejado seguir medidas básicas de seguridad alimentaria, como lavarse las manos, cocinar bien los alimentos, lavar las frutas y verduras, mantener separados los alimentos crudos y cocinados, y almacenar los alimentos de forma segura.

Por otra parte, ha alertado sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS), que han alcanzado niveles récord en toda Europa. El uso de preservativos, hablar sobre salud sexual con la pareja y hacerse pruebas después de tener relaciones sexuales sin protección o de una posible exposición son algunas de las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás, según ha detallado.

Entre otros riesgos, se ha referido a la proliferación de la bacteria 'Vibrio' en aguas costeras, como consecuencia de las temperaturas cálidas. Aunque el ECDC ha indicado que las infecciones siguen siendo relativamente raras en Europa, ha comentado que pueden producirse como resultado de la exposición de heridas abiertas al agua de mar o del consumo de mariscos crudos o poco cocidos.

Por ello, ha recomendado evitar que las heridas abiertas entren en contacto con el agua de mar y asegurarse de que el marisco esté bien cocido puede ayudar a reducir el riesgo.

Por último, ha insistido en la importancia de comprobar el estado de vacunación rutinaria de adultos y niños antes de viajar y, ante cualquier vacuna adicional que pueda estar recomendada, consultar con los profesionales sanitarios. En este punto, ha explicado que algunas vacunas requieren varias dosis o un cierto tiempo antes de que proporcionen protección, por lo que ha instado a planificar con tiempo si se requiere inmunización.