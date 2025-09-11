El ECDC advierte de la rápida propagación del hongo resistente a fármacos 'C. auris' en hospitales europeos

España concentra el mayor número de infecciones entre 2013 y 2023, con un total de 1.807

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha advertido que el hongo resistente a los fármacos 'Candidozyma auris' ('C. auris') continúa propagándose rápidamente en los hospitales europeos, representando una grave amenaza para la salud, por lo que ha instado a los países a tomar medidas urgentes.

Así lo ha confirmado la última encuesta del ECDC sobre la situación epidemiológica de 'C. auris' y la capacidad de laboratorio y preparación frente al mismo, que desvela el aumento en el número de casos y la escalada de brotes, junto a una continua transmisión local en varios países.

Según ha detallado el organismo europeo en un comunicado, 'Candidozyma auris' es un hongo que suele propagarse en centros sanitarios, suele ser resistente a los antifúngicos y puede causar infecciones graves en pacientes graves. Su capacidad para persistir en diferentes superficies y equipos médicos, así como para propagarse entre pacientes, dificulta especialmente su control.

Entre 2013 y 2023, los países de la Unión Europea y/o el Espacio Económico Europeo (UE/EEE) notificaron un total de 4.012 casos de infección por 'C. auris', con un aumento significativo hasta los 1.346 casos notificados por 18 países solo en 2023. En concreto, España (1.807), Grecia (852), Italia (712), Rumanía (404) y Alemania (120) concentraron la mayoría de los casos durante la década.

Recientemente, se han notificado brotes en Chipre, Francia y Alemania, mientras que Grecia, Italia, Rumanía y España han informado de que ya no pueden distinguir brotes específicos debido a la amplia propagación regional o nacional. En varios de estos países, la transmisión local sostenida se ha producido en tan solo unos años tras el primer caso documentado, lo que pone de relieve un período crítico para intervenciones tempranas destinadas a detener su propagación.

DETECCIÓN TEMPRANA Y CONTROL COORDINADO

"C. auris' se ha propagado en tan solo unos años, desde casos aislados hasta una propagación generalizada en algunos países. Esto demuestra la rapidez con la que puede establecerse en los hospitales", ha afirmado el jefe de la Sección de Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones Asociadas a la Atención Médica del ECDC, Diamantis Plachouras.

Aun así, Plachouras ha destacado que esta aún se puede prevenir que suceda una mayor transmisión generalizada siempre y cuando se tomen medidas para fomentar la detección temprana y el control de infecciones rápido y coordinado.

Si bien algunos países han mostrado resultados positivos en la limitación de brotes de 'C. auris', muchos enfrentan deficiencias clave. A pesar del aumento en el número de casos, el ECDC ha puntualizado que solo 17 de los 36 países participantes en la encuesta cuentan actualmente con un sistema nacional de vigilancia para este hongo.

En esta línea, solo 15 países han elaborado directrices nacionales específicas para la prevención y el control de infecciones. Por su parte, la capacidad de laboratorio es comparativamente mayor, con 29 países que disponen de acceso a un laboratorio de referencia o experto en micología y 23 que ofrecen pruebas de referencia para hospitales.

"Si bien el número de infecciones por 'C. auris' está aumentando claramente, sin una vigilancia sistemática y una notificación obligatoria, es probable que no se divulgue la verdadera magnitud del problema", finaliza el comunicado.