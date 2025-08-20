El ECDC afirma que los brotes "récord" de enfermedades transmitidas por mosquitos en Europa serán la "nueva normalidad"

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha advertido este miércoles de que los brotes "récord" de enfermedades transmitidas por mosquitos en Europa, como el virus del Nilo Occidental o el chikungunya, serán la "nueva normalidad" debido a temporadas de transmisión "más largas e intensas".

"Europa está entrando en una nueva fase, donde la transmisión más prolongada, generalizada e intensa de enfermedades transmitidas por mosquitos se está convirtiendo en la nueva normalidad. El ECDC colabora estrechamente con todos los Estados miembros para brindar apoyo personalizado y orientación oportuna en materia de salud pública con el fin de reforzar la respuesta europea", ha declarado la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

Dicha situación, según el organismo, se debe a factores climáticos y ambientales tales como el aumento de las temperaturas, unos veranos más largos, unos inviernos más suaves y cambios en los patrones de las precipitaciones, una serie de condiciones que favorecen entornos para que los mosquitos se establezcan en zonas donde antes no estaban presentes.

'Aedes albopictus', el mosquito que transmite el chikungunya, ha pasado en tan solo una década de 114 regiones europeas a 369, estando presente en hasta 16 países. En lo que va de año, el continente ha registrado 27 brotes por este virus, un récord para el territorio.

Además, se ha notificado por primera vez un caso de chikungunya de transmisión local en la región francesa de Alsacia (noreste), un hecho "excepcional" en esta latitud y que "pone de relieve la continua expansión del riesgo de transmisión hacia el norte".

Situación parecida es la del virus del Nilo Occidental, extendiéndose a nuevas zonas de forma anual; en 2025, el patógeno se ha detectado por primera vez en las céntricas provincias italianas de Latina y Frosinone, y en el distrito noroeste rumano de Salaj.

Además, Europa ha registrado el mayor número de casos de este virus en tres años, y el ECDC prevé que estas infecciones continúen aumentando hasta alcanzar un pico estacional entre agosto y septiembre.

Es por ello por lo que el ECDC ya ha publicado nuevas directrices en las que se describen medidas prácticas de vigilancia, prevención y control de los virus del Nilo Occidental, del chikungunya, del dengue y del ika, con recomendaciones adaptadas a los países europeos, incluyendo aquellos con poca experiencia o que no se han enfrentado previamente a la amenaza de estas patologías.

Estas directrices proporcionan igualmente una serie de herramientas prácticas y fáciles de usar para evaluar tanto los niveles de riesgo como para implementar medidas de preparación y control. Aunque ya existen vacunas contra el chikungunya, aún no hay ninguna pauta de inmunización de uso humano contra el virus del Nilo Occidental.

"A medida que evoluciona el panorama de las enfermedades transmitidas por mosquitos, más personas en Europa estarán en riesgo en el futuro. Esto hace que la prevención sea más importante que nunca, tanto mediante acciones coordinadas de salud pública como mediante medidas de protección personal", ha expresado la jefa de la Sección de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua, Vectores y Zoonóticas del ECDC, Céline Gossner.

Tras ello, ha señalado la "urgente necesidad" de fortalecer y ampliar las intervenciones de control de mosquitos que sean eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

El organismo también ha instado a las personas que viven en las zonas afectadas, especialmente a los más mayores, a los niños y a aquellos con un sistema inmunitario debilitado, a usar repelente de mosquitos, a vestir manga y pantalones largos y usar mosquiteras.

Por último, ha recalcado la importancia de que los profesionales sanitarios sean conscientes de la circulación de estos virus para garantizar un diagnóstico precoz.