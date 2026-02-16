El ECDC y la Agencia de Salud Pública de Canadá adoptan un plan de acción para fortalecer la seguridad sanitaria mundial

Visita de la Agencia de Salud Pública de Canadá al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. - ECDC

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha recibido este lunes a representantes de la Agencia de Salud Pública de Canadá, con quienes ha firmado un plan de acción conjunto para mejorar la colaboración en la preparación y prevención de enfermedades infecciosas y fortalecer la seguridad sanitaria mundial.

"Esta es la primera vez que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y la Agencia de Salud Pública de Canadá acuerdan un plan operativo conjunto con acciones concretas de salud pública. Nuestro compromiso mutuo constituye un hito importante para fortalecer la seguridad sanitaria mundial, especialmente en tiempos de profundos cambios", ha señalado la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

La visita ha incluido intercambios entre los expertos de ambas agencias sobre temas relacionados con el desarrollo de capacidades y la capacitación, la preparación y respuesta ante pandemias, la evaluación de riesgos, la inteligencia epidémica y la vigilancia.

Asimismo, las dos entidades han explorado futuras oportunidades para misiones internacionales conjuntas en la investigación y actividades sobre brotes. La presidenta de la Agencia de Salud Pública de Canadá, Nancy Hamzawi, también ha tenido la oportunidad de mantener un fructífero intercambio con todo el personal del ECDC.

El ECDC mantiene una colaboración estrecha y constructiva con sus homólogos de todo el mundo, en particular en América del Norte, donde ha colaborado estrechamente con la Agencia de Salud Pública de Canadá y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos durante casi 20 años, firmando Memorandos de Entendimiento (MdE) con ambos centros en 2007. En 2021, firmó un MdE con la secretaría de salud de Mexico.

En la actualidad, el ECDC mantiene acuerdos bilaterales con un total de 16 países. A este respecto, ha expresado su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con sus socios internacionales para abordar los desafíos sanitarios mundiales actuales y emergentes.