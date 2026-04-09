El ECDC y los CDC de África prueban una aplicación móvil para la vigilancia de riesgos para la salud pública

Prueba de la aplicación móvil EBS sobre el terreno: agentes de vigilancia y un voluntario de atención sanitaria comunitaria registran una señal de salud en Lusaka. - ECDC

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están poniendo a prueba en Zambia una aplicación móvil de vigilancia basada en eventos para recopilar y evaluar de forma rápida información sobre sucesos, como brotes o casos aislados, que puedan suponer una amenaza para la salud pública.

Según ha explicado el ECDC en un comunicado, después de una fase de desarrollo inicial, está trabajando junto a los CDC en un proyecto piloto para perfeccionar y probar esta aplicación, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública de Zambia e HISP-SA, el socio técnico que desarrolló la aplicación.

El proyecto piloto se centrará en probar las principales funcionalidades de la aplicación, incluyendo la recopilación de información sobre posibles amenazas remitidas por los miembros de la comunidad y su envío a los oficiales de vigilancia a nivel distrital, quienes evalúan si se requiere una verificación y una evaluación de riesgos adicionales.

Durante el programa, también se examinarán los flujos de trabajo que respaldan la verificación de señales y la toma de decisiones sobre si se debe iniciar una evaluación de riesgos. Se espera que todo ello sirva para formar a expertos en vigilancia sobre el uso de la aplicación.

El objetivo es que la aplicación se implemente en varios países africanos y sirva para dar apoyo a los voluntarios de salud que trabajan en estrecha colaboración con las comunidades locales, a fin de facilitar la notificación y el seguimiento en tiempo real de posibles amenazas para la salud pública.

Como parte del programa piloto, se llevó a cabo una semana de formación e implementación en Lusaka, la capital de Zambia. En este contexto, el ECDC y los CDC de África brindaron apoyo al Instituto Nacional de Salud Pública de Zambia para realizar ejercicios prácticos y pruebas de campo.

Esta iniciativa forma parte del Proyecto de Colaboración entre los CDC de África y el ECDC, que apoya el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia basada en eventos e inteligencia epidemiológica en toda África a través de la innovación digital y la colaboración.