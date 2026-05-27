El ECDC intensifica su apoyo a RDC y Uganda por el brote de ébola, aunque mantiene un riesgo "muy bajo" para Europa

Archivo - Jackline trabaja como enfermera en la prevención del ébola en Sudán del Sur - WORLD VISION - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado de que está intensificando su apoyo sobre el terreno para hacer frente al brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, al tiempo que insiste en que el riesgo de infección para la población general en Europa sigue siendo muy bajo.

Según el ECDC, el actual brote genera una "grave preocupación", ya que presenta características distintas a las de episodios anteriores de ébola. En este sentido, advierte de que la situación en la región afectada es "sumamente compleja", lo que dificulta de forma considerable la implementación de medidas de control eficaces.

"La situación se complica aún más por el hecho de que este brote es causado por el virus Bundibugyo, para el cual actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico", añaden desde el ECDC.

Para recabar información de primera mano sobre el terreno, el ECDC señala que colabora estrechamente con sus socios para ampliar su presencia a través del Grupo de Trabajo de Salud de la UE y brindar apoyo a la República Democrática del Congo y Uganda.

Esto también permitirá al Centro obtener información más detallada sobre los controles de salida, que el ECDC insiste en que son cruciales para reducir el riesgo mediante la identificación de viajeros sintomáticos. Asimismo, permitirá al ECDC actualizar con prontitud su evaluación de riesgos y sus recomendaciones para la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE).

MEDIDAS ADOPTADAS

De este modo, el ECDC está adoptando medidas para apoyar a las autoridades sanitarias de los países afectados, al tiempo que garantiza la seguridad sanitaria de las personas en la UE/EEE. Así, está apoyando a los países europeos para que proporcionen consejos de viaje claros y prácticos a todas las personas que lleguen de las zonas afectadas, incluyendo qué hacer si desarrollan síntomas.

Asimismo, está colaborando en la asistencia a los países europeos para reforzar la capacidad de detectar y aislar rápidamente a cualquier persona infectada que llegue de las regiones afectadas y llevar a cabo todas las medidas de control necesarias.

Además, está cooperando con el sector de la aviación para reforzar la seguridad de todos los pasajeros a bordo, garantizando un enfoque coherente en la gestión de casos sospechosos durante los vuelos. También ha desarrollado una serie de infografías para responsables políticos, profesionales sanitarios y público en general.

Por último, el ECDC sigue considerando baja la probabilidad de infección para cualquier persona procedente de la UE/EEE que resida o viaje a las zonas afectadas, siempre que siga las medidas de precaución recomendadas.