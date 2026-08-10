Infosalus.- El ECDC notifica cerca de 220.000 casos de chikungunya y 80 muertes fuera de la UE en lo que va de año

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MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado de que, en lo que va de año, se han detectado 219.522 casos de enfermedad por el virus Chikungunya y 81 muertes asociadas en 25 países, excluyendo los territorios de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE).

Así lo recoge la última actualización publicada por este organismo, que incluye datos hasta el 5 de agosto. Según detalla, en julio se han notificado un total de 6.746 casos, una cifra muy inferior a los 41.959 de junio. Del mismo modo, el número de muertes en julio (cuatro) fue menor al de junio (23).

El informe señala que 12 países presentan brotes activos de chikungunya, la mayoría situados en América, donde se han registrado 173.655 casos de enfermedad por este virus y nueve fallecimientos asociados. Brasil ha notificado el mayor número de casos este año y también han registrado infecciones Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Venezuela.

En Europa, Francia ha sido el único país que ha notificado en lo que va de año la transmisión local de la enfermedad, con siete casos identificados.

El ECDC recuerda que el Chikungunya no es endémico en la región continental de la UE/EEE y que la mayoría de los casos notificados están asociados a viajes fuera de la región. Cuando las condiciones ambientales son favorables, los casos virémicos relacionados con viajes pueden desencadenar la transmisión local en áreas donde está presente el mosquito 'Aedes albopictus'.

Asia ha notificado un total de 45.435 casos y ninguna muerte asociada, siendo India el país con el mayor número de infecciones en esta región. El ECDC detalla que, en China, se han notificado 88 casos, frente a los 400 en el mismo periodo del año pasado; en Pakistán, 28; y, en Filipinas, se han registrado dos brotes, con un total de 84 casos reportados.

Respecto a la situación en África, este año se han notificado aproximadamente 432 casos de chikungunya y ninguna muerte asociada. La región subcontinental más afectada es África Oriental y Mauricio es el país con el mayor número de casos en 2026.