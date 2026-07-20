Infosalus.- El ECDC publica nuevas directrices para reforzar la vigilancia de los virus respiratorios en Europa

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MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado este lunes nuevas directrices para la vigilancia de los virus respiratorios en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, destinadas a mejorar la detección temprana de cambios en su circulación y el seguimiento de las tendencias de las enfermedades respiratorias, con el fin de reforzar las medidas de salud pública.

Según el ECDC, la vigilancia integrada de virus respiratorios combina información de múltiples fuentes para ofrecer una evaluación exhaustiva de las enfermedades respiratorias agudas en la población. Así, indica que una vigilancia integrada eficaz debe generar información que oriente las acciones de salud pública, como la interpretación de datos, la notificación y la comunicación, así como las medidas de prevención y control.

Por ello, el organismo ha elaborado esta guía sobre la vigilancia integrada rutinaria de los virus respiratorios en los países de la UE/EEE. Su desarollo ha contado con la colaboración de un grupo de trabajo integrado por miembros de la Red Europea de Virus Respiratorios (ERVI-NET).

La guía proporciona un marco para la vigilancia como fuente de información para la salud pública. Define los objetivos de vigilancia orientados a la acción , la combinación y el diseño de los sistemas de vigilancia y las fuentes de datos adicionales necesarias para alcanzarlos, así como la forma en que se analizan los datos resultantes para fundamentar las acciones en diferentes niveles.

Asimismo, la guía tiene como objetivo apoyar la vigilancia epidemiológica en el marco de ERVI-NET, proporcionar los detalles operativos necesarios para cumplir con la legislación de la UE y ayudar a las autoridades sanitarias nacionales y subnacionales en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos para la vigilancia.

El documento identifica las prioridades que deben seguir las autoridades sanitarias para garantizar una vigilancia eficaz. La vigilancia nacional o subnacional que genere datos oportunos y de alta calidad es esencial para cada país y constituye la base del seguimiento y la acción en materia de salud pública a nivel de la UE.

Diseñado como un marco modular y en constante evolución, este primer módulo establece la base conceptual y estructural fundamental para la vigilancia integrada de virus respiratorios en la UE/EEE. La guía se ha desarrollado para facilitar una publicación más rápida, actualizaciones más sencillas y una mayor flexibilidad a medida que evolucionan las necesidades de vigilancia. Se añadirán módulos independientes adicionales al marco a medida que se vayan finalizando a lo largo de 2026 y durante 2027.