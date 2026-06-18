GOMA, June 5, 2026 -- A medical worker cleans up at an Ebola treatment center in Goma, the Democratic Republic of the Congo (DRC), on June 4, 2026. Confirmed Ebola cases in the Democratic Republic of the Congo (DRC) have risen to 381, including 63 deaths - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado este jueves de que va a reforzar su apoyo contra el brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda con el envío de nuevos expertos que ayuden en la asistencia y actividades de evaluación de riesgos.

"El ECDC está reforzando sus acciones sobre el terreno para apoyar una respuesta eficaz a este brote de ébola", ha señalado la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, quien ha destacado que los conocimientos que se adquieran permitirán al ECDC actualizar rápido su evaluación de riesgos y sus recomendaciones para Europa, con lo que se reforzará la seguridad sanitaria.

Expertos del ECDC y de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) supervisan la aplicación de los procedimientos de control de pasajeros en los principales aeropuertos de los países afectados, en el marco de un grupo de trabajo de la UE en materia de salud. Tras comenzar en la República Democrática del Congo, el equipo de expertos continuará sus actividades de evaluación en Uganda.

Un segundo equipo de trabajo de la UE en materia de salud, que incluye a un experto del ECDC, llegará esta semana a Sudán del Sur para reforzar los esfuerzos nacionales de preparación contra el brote de ébola, con especial atención en fortalecer la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad.

El ECDC ha ofrecido apoyo directo desde el inicio del brote, cuando se desplegaron expertos en los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC) en Etiopía para apoyar las labores de respuesta, centrándose en la vigilancia, la preparación y el análisis de datos. Hasta el momento, se han desplegado tres expertos de forma rotativa, y un cuarto está en camino. Se espera que otros expertos se unan en las próximas semanas en coordinación con África CDC.

El ECDC ha destacado que está colaborando de forma estrecha con las autoridades nacionales y las delegaciones de la Unión Europea en los países afectados, así como con los países miembros, para garantizar una respuesta coordinada. El centro actualiza continuamente su información y directrices cuando es pertinente.

Según ha precisado en su última evaluación, la probabilidad de que la enfermedad del ébola causada por el virus Bundibugyo se importe a la Unión Europea y al Espacio Económico Europeo "sigue siendo muy baja".