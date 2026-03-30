Infosalus.- La EMA actualiza sus recomendaciones sobre la composición de la vacuna contra la gripe para la temporada 2026-2027

Archivo - Jeringa médica primer plano con una vacuna. - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha aprobado las recomendaciones sobre la composición de la vacuna contra la gripe estacional en la Unión Europea (UE) para la temporada 2026-2027.

Según ha detallado, los fabricantes de vacunas atenuadas vivas o vacunas basadas en huevos deberían incluir cepas de un virus similar al A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; un virus similar al A/Darwin/1454/2025 (H3N2); y un virus similar a B/Tokyo/EIS13-175/2025 (linaje B/Victoria).

Los fabricantes de vacunas basadas en células deberían incluir cepas de un virus similar al A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; un virus similar al A/Darwin/1415/2025 (H3N2); y un virus similar a B/Pennsylvania/14/2025 (linaje B/Victoria).

La EMA ha explicado que, antes, la mayoría de las vacunas antigripales autorizadas estaban formuladas para proteger contra las cuatro cepas principales responsables de la gripe estacional, incluida la cepa B/Yamagata.

Sin embargo, dado que esta cepa no se ha detectado en circulación desde marzo de 2020, se considera que ya no representa una amenaza para la salud pública, por lo que no se ha incluido en las recomendaciones, igual que ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el caso de regiones que no hayan completado la transición a vacunas trivalentes y requieran las tetravalentes, la EMA ha señalado que los fabricantes podrían considerar el uso de un virus vacunal del linaje B/Yamagata/16/88 en vacunas tetravalentes inactivadas, basadas en huevo o derivadas de células, que contengan dos virus de la gripe B. Para estas vacunas, ha instado a seguir las recomendaciones de la OMS de años anteriores para la cepa B/Yamagata, es decir, un virus similar al B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata).

La EMA ha destacado la necesidad de reemplazar periódicamente las cepas virales que contienen las vacunas contra la gripe para mantener su eficacia, teniendo en cuenta que los virus de la gripe cambian y evolucionan constantemente.

La Agencia ha recomendado que los titulares de autorizaciones de comercialización presenten solicitudes para modificar la composición de las vacunas antigripales estacionales autorizadas centralmente antes del próximo 15 de junio.