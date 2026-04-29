La EMA crea un nuevo grupo asesor sobre la confianza en las vacunas compuesto por más de 20 expertos de alto nivel

Archivo - Vacunas, viales de la vacuna de la covid-19. Coronavirus. - RAUL VALCARCEL/ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha creado un nuevo grupo asesor sobre la confianza en las vacunas, compuesto por más de 20 expertos europeos e internacionales de alto nivel, que asesorará a la agencia en cuestiones relacionadas con la reticencia a la vacunación y ayudará a orientar sus acciones para aumentar la divulgación científica en este ámbito.

Este grupo, que se reunirá por primera vez este miércoles, 29 de abril, está integrado por académicos, representantes de profesionales sanitarios, sociedades médicas y organizaciones de pacientes, así como organismos de salud pública.

Los principales objetivos del grupo asesor son asesorar y contribuir al análisis ambiental relacionado con el estado de la reticencia a la vacunación; asesorar sobre las iniciativas en curso de la EMA para aumentar la confianza en las vacunas; contribuir a mejorar la comunicación de la EMA al público sobre los beneficios y riesgos de las vacunas y ayudar a amplificar los mensajes de divulgación científica y salud pública de la Agencia.

El grupo asesor sobre la confianza en las vacunas forma parte de la Estrategia de Divulgación sobre Vacunas de la EMA, un enfoque más amplio para aumentar el conocimiento y la confianza en la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas, y capacitar al público de la UE y a los profesionales sanitarios para que tomen decisiones bien fundamentadas sobre la vacunación.

Las medidas adoptadas incluyen identificar y abordar las preocupaciones del público que puedan afectar la confianza, colaborar con profesionales de la salud e iniciativas de salud pública, así como desarrollar materiales de comunicación y campañas sobre vacunas.