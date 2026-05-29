La EMA recomienda actualizar las vacunas contra la Covid-19 para que se dirijan a la variante XFG

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MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de Emergencia (ETF, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado actualizar la composición de las vacunas contra la Covid-19 para que se dirijan a la nueva variante XFG del SARS-CoV-2 en la próxima campaña de vacunación 2026/2027.

Así lo ha sugerido ante el aumento de la circulación de XFG en todo el mundo desde el pasado mes de junio. Esta variante, que forma parte de la familia JN.1 de subvariantes de Ómicron, alcanzó un pico del 74 por ciento de las infecciones secuenciadas genéticamente a nivel global en octubre, y sigue siendo prevalente entre las subvariantes JN.1, aunque no de forma consistente en todas las regiones.

La EMA ha detallado que, de forma simultánea en Europa, también circulan otras variantes como NB.1.81, una variante relacionada con JN.1, y BA.3.2, que es genéticamente distinta de la familia JN.1 y está aumentando en algunos países.

Para formular su recomendación, el ETF ha consultado con la Organización Mundial de la Salud (OMS), socios internacionales y titulares de autorizaciones de comercialización de vacunas contra la Covid-19. Asimismo, se ha apoyado en una amplia gama de datos, incluidos la evolución del virus, la eficacia de las vacunas que contienen las cepas JN.1/KP.2 y LP.8.1 y estudios en animales sobre los efectos de las vacunas candidatas adaptadas a las cepas XFG, LP.8.1 y BA.3.2.2.

De este modo, ha concluido que la vacunación dirigida contra XFG proporcionaría la mejor protección contra la Covid-19 causada por subvariantes de Ómicron JN.1, así como contra BA.3.2. En paralelo, ha apuntado que las vacunas dirigidas a la cepa LP.8.1 podrían considerarse para las campañas de vacunación en 2026.

"Esta recomendación podría actualizarse si la situación epidemiológica cambia sustancialmente, dada la creciente circulación de BA.3.2 y su potencial de evolución y evasión inmunitaria", ha puntualizado.

La EMA ha confiado en que todos los titulares de autorizaciones de comercialización, que deben ponerse en contacto con la agencia para analizar las actualizaciones de dichas autorizaciones, adapten la composición de sus vacunas a esta recomendación.

También ha instado a las empresas que están desarrollando nuevas vacunas contra la Covid-19 dirigidas a cepas distintas de la XFG a que se pongan en contacto con la EMA para analizar estrategias que permitan modificar la composición de sus vacunas.

En última instancia, ha recordado que las autoridades nacionales de la Unión Europea (UE) tomarán las decisiones sobre las campañas de vacunación para 2026 y 2027, teniendo en cuenta la situación de cada país.