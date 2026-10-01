La EMA respalda impulsar métodos alternativos a las pruebas con animales en los medicamentos

Archivo - Ratón de laboratorio. - D-KEINE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha respaldado una declaración conjunta de la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA) en la que se insta a los desarrolladores de medicamentos, fabricantes, organismos reguladores y laboratorios nacionales de control a que sigan promoviendo e implementando métodos o enfoques alternativos a las pruebas con animales a lo largo de todo el ciclo de vida de los medicamentos para uso humano, dondequiera que sea y lo antes posible.

La EMA mantiene un compromiso de reemplazar, reducir y perfeccionar (3R) el uso de animales en el desarrollo y la regulación de medicamentos. Dado que los medicamentos se desarrollan y regulan en un entorno global, un progreso significativo en la reducción del uso de animales depende del desarrollo y la aceptación regulatoria a nivel mundial de enfoques científicamente válidos y conformes con las 3R. Promover la alineación y armonización internacional de los enfoques regulatorios a través de la ICMRA es fundamental para este esfuerzo.

La elaboración de la declaración conjunta fue liderada por la EMA, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA), la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Irlanda (HPRA) y Swissmedic, la Agencia Suiza de Productos Terapéuticos.

Adoptada por el pleno de la ICMRA, la declaración establece el objetivo a largo plazo de sustituir las pruebas con animales en todas las etapas del ciclo de vida de un medicamento: desde la selección inicial de candidatos y el desarrollo temprano, pasando por las pruebas preclínicas y no clínicas, hasta la concesión de licencias y las actividades posteriores a la autorización. Lograrlo requerirá una transición gradual y prudente hacia métodos sin animales que sean científicamente válidos y aceptables para las autoridades reguladoras, respaldados por evidencia sólida y una interacción global abierta entre reguladores, desarrolladores de medicamentos e innovadores de enfoques alternativos.

Para los nuevos medicamentos, desde su desarrollo hasta su autorización, la ICMRA solicita a los desarrolladores de medicamentos de todo el mundo que empleen métodos que no impliquen el uso de animales y que sean aceptables en un contexto regulatorio, al tiempo que salvaguardan la calidad científica; además los organismos reguladores internacionales de medicamentos deberán apoyar y facilitar estos esfuerzos en la medida de lo posible.