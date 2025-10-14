El empleo en el sector farmacéutico crece un 4% en el primer semestre y roza los 113.000 trabajadores, según un informe

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empleo en el sector farmacéutico en España ha registrado un aumento del 4 por ciento en los seis primeros meses del año, hasta alcanzar casi los 113.000 empleados, según lo revela el último informe 'Mercado de trabajo en el sector de la industria farmacéutica', elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad.

Este crecimiento supone un aumento del 37 por ciento respecto a 2019, el año antes de la pandemia. Así, la fabricación del sector farma se compone de dos divisiones: la de fabricación de productos farmacéuticos de base y el de fabricación de especialidades farmacéuticas, que representan un 34 por ciento y un 66 por ciento del mercado, respectivamente, según un análisis basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social.

La ocupación femenina predomina ligeramente, con un 52 por ciento del total, con cerca de 59.000 mujeres. La cifra es superior al promedio de la economía española, donde ocupan el 46,7 por ciento de los puestos. En contraste, 54.000 ocupados del sector son hombres.

Sin embargo, en el segundo trimestre de 2025, el peso del empleo masculino en la industria aumentó con un alza interanual del 5,5 por ciento, mientras que el femenino se desplomó un 8,5 por ciento.

"La industria farmacéutica ha experimentado un crecimiento destacado en número de trabajadores durante los últimos años, lo que demuestra su capacidad de generar trabajo estable incluso en entornos económicos inciertos", ha asegurado el responsable del sector farma de Randstad Professional, Begoña Izquierdo.

Por secciones, la ocupación más mayoritaria es la de técnicos y profesionales científicos y de apoyo, con 68.000 trabajadores, el 60 por ciento del total. A una distancia considerable, con el 11 por ciento, se encuentran los directores y gerentes, seguidos por los operadores de maquinaria y los administrativos, con el equivalente al 9 por ciento cada uno. El resto de las ocupaciones suman el 11 por ciento del empleo restante.

Entre las ocupaciones más relevantes, destaca la de técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías, con el 10 por ciento; seguidos por los profesionales de ventas técnicas y médicas con un 7,7 por ciento y los operadores de instalaciones y máquinas de productos químicos y farmacéuticos con el 6,4 por ciento.

UNA DISTRIBUCIÓN POR EDAD EQUILIBRADA

Por tra parte, el informe indica que el problema del reemplazo generacional que achaca una parte importante de la economía española aún no se ve reflejado en el sector farma, que cuenta con una distribución por edad equilibrada.

El 56 por ciento del empleo corresponde a personas menores de 45 años. En comparación, el grupo de 45 a 54 años representa el 29 por ciento de los ocupados, mientras que los mayores de 55 años constituyen solamente el 15 por ciento. Además, el grupo de 25 a 34 años muestra la mayor tendencia de crecimiento en los últimos trimestres, y en los últimos tres meses aumentaron un 7,5 por ciento su número de ocupados.

La evolución del empleo por nacionalidad en el sector farma refleja un predominio total de los ocupados españoles, que suman el 90 por ciento del total, con 102.000 empleados. Los extranjeros fueron solamente 8.000 personas, el 7 por ciento, y el restante 3 por ciento son trabajadores con doble nacionalidad.

Por último, el sector presenta una significativa concentración geográfica del empleo, con Cataluña a la cabeza con 48.133 ocupados, seguida por Madrid con 29.446 y Castilla y León con 6.697, que representan un 45, un 28 y un 6 por ciento, respectivamente.

La industria farmacéutica representa el 1,2 por ciento del trabajo en Cataluña y el 0,9 por ciento en Madrid. En el resto de las comunidades autónomas su peso oscila entre el 0,1 y el 0,6 por ciento y, en el conjunto de España, copa el 0,5 por ciento del empleo total.

Además, en el segundo trimestre de 2025, la industria registró un crecimiento interanual del 1,4% en los ocupados españoles, mientras que los extranjeros presentaron un decrecimiento del 3%.