Una encuesta demuestra que la menopausia afecta negativamente al 80% de las mujeres y aumenta el riesgo cardiovascular

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La menopausia tiene un impacto negativo en la vida diaria del 80 por ciento de las mujeres, según ha demostrado una encuesta de la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM) en la Jornada de Salud de la Mujer, en la que la cardióloga Leticia Fernández-Friera ha asociado el incremento del riesgo cardiovascular a esta etapa.

El director del Observatorio de la Menopausia de la FiHM, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Zambrano, ha presentado los datos de la encuesta realizada a 3.955 mujeres de entre 31 y 81 años, en los que el 80 por ciento de las mujeres afirma que los síntomas asociados a este etapa les afecta en la calidad de vida, porcentaje que sube hasta el 80,6 por ciento en mujeres de entre 45 y 60 años.

Las mujeres, durante este proceso, experimentan cambios fisiológicos que incrementan el riesgo cardiovascular. De hecho, el colesterol puede elevarse hasta un 15 por ciento, ya que se incrementa la tensión arterial (que se asocia a una mayor rigidez vascular) y la grasa corporal se distribuye hacia el área abdominal. También aumentan los procesos inflamatorios, disminuyen los mecanismos antioxidantes y se crea un mayor efecto protrombótico. Todos estos factores, según aseguran desde la FiHM, convierte a la menopausia en "un periodo de especial vulnerabilidad, especialmente en mujeres con antecedentes familiares o factores de riesgo previos".

"La menopausia no es una enfermedad, pero sí una etapa que requiere acompañamiento, información rigurosa y soluciones contrastadas. Existe mucho ruido en redes sociales y nuestra responsabilidad es ofrecer un canal fiable, basado en evidencia científica, donde las mujeres puedan encontrar respuestas reales a sus necesidades", ha continuado el doctor Zambrano.

Los resultados de esta encuesta evidencian "la necesidad de una mayor atención médica y de un abordaje integral que tenga en cuenta no solo la dimensión clínica, sino también el bienestar personal, social y laboral de las mujeres".

La Jornada de Salud de la Mujer, organizada por el Observatorio de la Menopausia de la FiHM, reunió al director del Observatorio de la Menopausia y jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario HM Puerta del Sur, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Zambrano, y a la directora del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares, HM CIEC, la doctora Leticia Fernández-Friera, además de otros especialistas en ginecología y obstetricia.

El Observatorio de la Menopausia tiene el objetivo de "situar a la mujer en el centro del proceso asistencial y de divulgación", y funciona como un espacio de escucha activa entre pacientes y profesionales, orientado a "identificar inquietudes reales y a desarrollar líneas de trabajo asistenciales e investigadoras que mejoren la calidad de vida durante el climaterio". Además, han asegurado que hay que abordar esta etapa con una perspectiva global que incluya "la prevención, la salud cardiovascular, la sexualidad, el control del peso y el bienestar emocional", superando una visión exclusivamente ginecológica.

En este encuentro, se ha ahondado en las distintas opciones para tratar la menopausia, desde tratamientos hormonales hasta el cuidado de la salud ósea y cardiovascular, la atención al sobrepeso y el papel clave que desempeñan las unidades especializadas en esta etapa transitoria. De igual forma, los especialistas han abordado la sintomatología asociada a esta etapa: los cambios en los ciclos, su impacto en la sexualidad, el proceso de envejecimiento o la influencia de las redes sociales o el entorno social.

MAYOR PROBABILIDAD DE RIESGO CARDIOVASCULAR

"La menopausia es un momento decisivo en la salud cardiovascular de la mujer. Los cambios hormonales aumentan el riesgo, pero también nos ofrecen una gran oportunidad para actuar de forma preventiva, identificar precozmente los factores de riesgo y acompañar a las pacientes en la adopción de hábitos de vida saludables que marquen la diferencia a largo plazo", ha explicado la doctora Fernández-Friera.

La especialista ha asegurado que el 80 por ciento de los eventos cardiovasculares se podrían prevenir, por lo que la menopausia es "una oportunidad clave para reforzar la prevención".

Las guías europeas de prevención cardiovascular señalan los 50 años como "una edad especialmente relevante para realizar una evaluación del sistema cardiovascular en la mujer". Por ello, Fernández-Friera ha reforzado la idea de mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular, cuidar el descanso y el control del estrés y someterse a revisiones médicas periódicas que incluyan una valoración cardiovascular completa.

La Jornada de Salud de la Mujer se ha estructurado en dos mesas de debate en la que han participado más de 150 mujeres. La primera, 'Menopausia, ¿de qué estamos hablando?', se ha enfocado en los cambios físicos y emocionales asociados a esta etapa y la necesidad de normalizarla y visibilizarla socialmente. La segunda, 'Promoción de la salud en la menopausia', se ha centrado en la prevención y el papel de la medicina preventiva para reducir el riesgo cardiovascular.